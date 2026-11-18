El Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto que financiará con 6.400 millones de euros a la industria de la defensa. Esta normativa regula los anticipos reembolsables que el Ejecutivo está distribuyendo a empresas como Indra, GMV, Escribano o Airbus. Estos adelantos son préstamos destinados al desarrollo industrial de la defensa a través de los Programas Especiales de Modernización (PEM) para las Fuerzas Armadas.

La financiación extraordinaria del Ejecutivo llega a menos de dos semanas de las elecciones a través de un real decreto. Al ser una normativa directa sin rango de ley, el Gobierno no tendrá que pasar por el Congreso para aprobarse, por lo que vuelve a esquivar el Legislativo en materia de defensa.

Los préstamos PEM son una fórmula ideada por el Ministerio de Defensa y el de Industria para prefinanciar programas estratégicos para la defensa nacional. Los créditos se conceden a tipos de interés cero y con carácter plurianual a empresas que lideran proyectos de los sectores de la defensa, el aeroespacial, la ciberseguridad y las tecnologías digitales avanzadas.

En defensa, los programas se articulan mediante una empresa tractora que se encarga de desarrollar el producto (un tanque, un dron, un software, etc.). Para ello, la firma responsable contrata a proveedores y especialistas. De esta forma, se genera un ecosistema industrial a su alrededor.

El Ejecutivo ha señalado en la referencia del Consejo de Ministros que entre las firmas beneficiarias se encuentran Indra, GMV o Escribano, así como el programa Eurofighter, cuyas principales firmas en España son la división de defensa y aeroespacio de Airbus e ITP Aero. Junto a todas estas corporaciones se encuentra una miriada de pymes.

El Gobierno quiere modernizar, además del Eurofighter, los sistemas de posicionamiento y navegación militar basados en Galileo; su flota de helicópteros, incluido el NH-90; la UME mediante el uso de inteligencia artificial y gestión de datos; los sistemas antidrón de las Fuerzas Armadas, y las plataformas aéreas estratégicas.

Financiación por detrás

A pesar del discurso negativo del Gobierno de Sánchez contra el rearme, España está incrementando su inversión militar a pasos agigantados. La OTAN estima que este año el Ejecutivo destinará más de 35.000 millones de euros en defensa, lo que representa el doble que en 2023, último año con presupuestos (aprobados en diciembre de 2022).

La financiación extraordinaria se ha realizado con créditos y transferencias orquestadas por el Ministerio de Hacienda sin pasar por el Congreso. Esta financiación, sobre todo, ha beneficiado a los planes de gasto industrial, pero no a las Fuerzas Armadas en sí.

La congelación de dietas, los salarios estancados y la falta de apoyo por parte del Ministerio de Defensa siguen afectando a la tropa a pesar del incremento del gasto militar. Esta situación ha llevado a los militares a tener que pagarse de su propio bolsillo el alojamiento cuando circulan por España.