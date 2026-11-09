El último informe del Observatorio de la Vida Militar (OVM) ha vuelto a denunciar una situación que se repite desde 2005: el desacople entre las dietas de los militares y el coste de la vida ante la negativa del Gobierno de actualizar las cuantías. Según los datos del organismo parlamentario, las dietas de alojamiento del Ministerio de Defensa se encuentran hasta un 62% por debajo del precio promedio de los hoteles en España.

Ninguna de las retribuciones oficiales alcanza para pagar el precio medio de una habitación de hotel en España, que en 2025 se situó en 127,70 euros por noche. Dependiendo de la escala, las cuantías que paga Defensa por el alojamiento oscilan entre los 48,92 euros (tropa y marinería) y los 102,56 euros (oficiales); todas por debajo del coste medio de una noche en España.

En comunidades autónomas como Baleares, el precio de una habitación alcanza los 157,80 euros por noche. Este incremento de los costes supone un grave percance para un segmento de la población obligado a desplazarse con frecuencia y que en muchas ocasiones no puede alojarse en residencias militares ante la falta de plazas.

El informe del OVM señala que el 9,5% de los miembros de las Fuerzas Armadas tuvo que trasladarse a lo largo del año pasado, una cifra mucho mayor que la población general. «Los militares están sometidos a una mayor movilidad geográfica dentro del colectivo de la Administración General del Estado y, por lo tanto, sufren más las carencias de la falta de actualización de las cuantías», señala el OVM.

Las dietas por manutención, que oscilan entre 28,21 y 53,34 euros por día, también permanecen congeladas desde hace veinte años, cuando la inflación durante este período se ha incrementado un 58%. El Observatorio denuncia que estas cuantías «resultan claramente insuficientes».

En la práctica, el OVM señala que esta situación de desacople entre las compensaciones de los militares y el coste de la vida y los alojamientos lleva a los propios soldados a tener que adelantar el dinero o directamente sufragarse los gastos de su propio bolsillo sin reembolso por parte del Ministerio de Defensa.

El Observatorio, al igual que las principales asociaciones militares de España, reclaman desde hace años que el crecimiento de la inversión militar hasta el 2% del producto interior bruto alcanzado el ejercicio pasado recale en las condiciones de la tropa, incluidos los salarios, las dietas y los pluses.