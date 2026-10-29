Indra ganó en el tercer trimestre 136 millones de euros, lo que representa un incremento del 77,8% con respecto al mismo período de 2025. La compañía española aumenta sus beneficios impulsada por los planes de rearme del Gobierno y la consolidación de su división espacial. Durante los nueve primeros meses de 2026, los beneficios de Indra han aumentado un 22% hasta los 355 millones de euros.

La cartera de pedidos del tercer trimestre ha aumentado un 133% hasta los 22.165 millones de euros. En gran medida, este incremento vertiginoso de las órdenes se debe a los programas especiales de modernización (PEM) impulsados por el Ejecutivo para acelerar el rearme comprometido con la OTAN.

Los ingresos trimestrales han aumentado en tasa interanual un 26,2% hasta los 1.466 millones de euros. En los nueve primeros meses de 2026, la facturación sube un 28,6% hasta los 4.645 millones de euros.

En cuanto al margen de explotación, Indra consiguió mejorar su ratio ebitda en el tercer trimestre hasta el 13,7% frente al 12,1% del mismo período de 2025. El resultado bruto de explotación se incrementó un 43,5% hasta los 201 millones de euros.

Espacio y Defensa

El aumento de los ingresos de Indra se debe al desempeño de las divisiones de defensa y espacio. La primera ha aumentado sus ingresos un 95% durante el tercer trimestre hasta los 435 millones de euros. Detrás de este aumento se encuentra la consolidación de Tess Defence, fabricante de los dragones del Ejército de Tierra; los PEM del Ejecutivo y los programas de radares de Alemania y Ucrania.

El área espacial ha multiplicado su facturación un 329% hasta los 96 millones de euros. Indra ha cuadruplicado sus ingresos del exterior debido a la integración de las firmas satelitales Hispasat e Hisdesat, así como la colaboración en la red de satélites europeo IRIS2.

La división AT, por su parte, avanzó un 39% hasta los 147 millones de euros gracias a los contratos de radares y gestión del tráfico aéreo de Estados Unidos y Europa. Movilidad creció un 3% hasta los 89 millones de euros y Minsait, división que agrupa el grueso de su servicio de consultoría, retrocedió un 3% hasta los 699 millones de facturación.

Aunque Minsait sigue representando cerca del 50% de las ventas de Indra, el conjunto de operaciones que agrupan defensa y aeroespacial ya aporta el 69% de los beneficios brutos antes de impuestos e intereses (ebit).

El flujo de caja libre, por tanto, ha aumentado a 1.692 millones hasta septiembre frente a los 57 millones de euros del mismo período del año anterior. Este aumento de la entrada de tesorería se debe al anticipo de los PEM. Sin estos, el flujo de caja libre habría sido de 70 millones de euros.