¿Dónde serán trasladados los heridos del accidente de tren entre Los Yébenes y Urda?: hospitales y puntos de atención

Los afectados de mayor gravedad se trasladan al Hospital Universitario de Toledo y al Hospital Mancha Centro, en Alcázar de San Juan (Ciudad Real). Ambos centros han habilitado UVIs, UCIs y quirófanos. Los servicios de emergencia también citan el hospital de Ciudad Real entre los que reciben pacientes.

En el lugar del accidente

El Sescam ha montado un puesto médico avanzado para clasificar a los afectados, atenderlos y organizar su traslado. Hay tres helicópteros sanitarios y dos UVI móviles desplegados.

Emergencias pide no acudir

El 112 de Castilla-La Mancha ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para que no vaya al lugar del accidente.

En Urda se ha habilitado un pabellón como centro de mando del operativo. En Madrid, hay un puesto de atención psicosocial para víctimas y familiares en la estación de Atocha. Renfe ha activado su plan de asistencia a víctimas y familiares, con un teléfono gratuito para ellos.

Llamamiento a donar sangre

Las autoridades sanitarias han pedido que quienes puedan donen sangre, de todos los tipos y grupos.

Balance de víctimas

Se han confirmado al menos cincuenta fallecidos y avisó de que la cifra puede aumentar. Otros medios hablan de más víctimas, pero no está confirmado oficialmente. No hay balance oficial de heridos.

Dónde ha ocurrido el accidente

El choque ocurrió a las 8:35 horas, en el punto kilométrico 118, entre Mora, Orgaz y Urda. Adif ha suspendido la circulación de alta velocidad entre Madrid y Andalucía. Las causas no se han determinado.