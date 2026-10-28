¿A qué velocidad va un AVE y cuál es el tren más rápido de España? Estas son las cifras que explican hasta dónde puede llegar la alta velocidad

Basta con mirar por la ventanilla de un tren de alta velocidad para darse cuenta de que el paisaje pasa a un ritmo vertiginoso. Muchos viajeros se preguntan entonces a qué velocidad va realmente un AVE, si es cierto que puede superar los 300 kilómetros por hora o cuál es el tren más rápido que ha circulado nunca por las vías españolas. Las respuestas sorprenden, porque los trenes que usamos a diario están preparados para ir bastante más rápido de lo que lo hacen.

A qué velocidad va un AVE

La velocidad máxima a la que circulan los trenes de alta velocidad en servicio comercial en España es de 300 kilómetros por hora. Es el límite que se aplica en las principales líneas, como la Madrid-Barcelona, y la cifra que alcanzan los AVE en los tramos más rápidos de su recorrido. Durante unos años se permitió ir algo más deprisa: entre 2011 y 2016, los trenes llegaron a circular a 310 kilómetros por hora en un tramo de unos 60 kilómetros de la línea Madrid-Barcelona, cerca de Guadalajara.

Eso no significa que un AVE vaya siempre a esa velocidad. A lo largo de un trayecto, el tren acelera y frena según el trazado de la vía, las curvas, la entrada y salida de las estaciones y las limitaciones de cada tramo. La velocidad máxima solo se alcanza en las zonas donde la vía y la señalización lo permiten, por lo que la velocidad media del viaje es inferior.

Por qué no van más rápido si pueden

Aquí está la gran curiosidad. Algunos de los trenes que circulan por España están homologados para ir a 350 kilómetros por hora, pero nunca alcanzan esa velocidad con pasajeros. La razón es que la velocidad máxima no la decide solo el tren, sino también la infraestructura: el trazado de la vía, la catenaria, el sistema de señalización y las autorizaciones de las autoridades ferroviarias.

Cuando se construyó la línea Madrid-Barcelona, la previsión inicial era que los trenes circularan a 350 kilómetros por hora, la velocidad máxima de los nuevos AVE de Siemens. Sin embargo, esa meta nunca llegó a cumplirse en servicio comercial. Ir más rápido supone también un mayor consumo de energía, un mayor desgaste de la vía y del material, y unos costes de mantenimiento más altos para un ahorro de tiempo relativamente pequeño.

El tren más rápido de España: el AVE de la serie 103

El tren más rápido que ha circulado nunca por las vías españolas es el AVE de la serie 103, fabricado por Siemens y conocido como Velaro E. En julio de 2006, durante las pruebas previas a su entrada en servicio, una de estas unidades alcanzó los 403,7 kilómetros por hora entre Guadalajara y Calatayud, en la línea Madrid-Zaragoza-Barcelona. Es el récord de velocidad ferroviaria de España.

Aquella marca tuvo además repercusión internacional. Fue récord mundial para un tren de serie sin modificar, es decir, un tren idéntico a los que luego transportan pasajeros. Los récords absolutos de otros países, como el del TGV francés, se lograron con trenes especialmente preparados y modificados para la ocasión. El AVE 103 entró en servicio comercial en 2007 y está homologado para circular a 350 kilómetros por hora.

Otros récords de la alta velocidad española

La serie 103 no fue el único tren que batió marcas en aquellas pruebas. Pocas semanas antes, en la noche del 25 al 26 de junio de 2006, un Talgo 350, el AVE de la serie 102, conocido popularmente como «pato» por la forma de su morro, alcanzó los 365 kilómetros por hora durante sus pruebas de homologación.

Estas marcas se lograron en pruebas controladas, sin pasajeros y con condiciones técnicas especiales. Sirven para demostrar el potencial de los trenes y comprobar su comportamiento en situaciones extremas, pero no reflejan la velocidad a la que circulan en el día a día.

A qué velocidad van Iryo y Ouigo

Desde la liberalización del ferrocarril, por las vías de alta velocidad españolas circulan también los trenes de Iryo y Ouigo, que compiten con Renfe en las principales rutas. Aunque sus trenes son distintos, todos comparten las mismas líneas y las mismas limitaciones, por lo que la velocidad máxima en servicio comercial es también de 300 kilómetros por hora en los tramos que lo permiten.

Iryo utiliza el Frecciarossa 1000, el tren de alta velocidad de los ferrocarriles italianos, mientras que Ouigo opera con trenes TGV Euroduplex de dos pisos. Ambos modelos están preparados para velocidades superiores, pero en España se adaptan a los límites de la infraestructura, igual que los AVE de Renfe.

Cuánto se tarda en recorrer España en AVE

Gracias a esas velocidades, el tren de alta velocidad ha cambiado por completo la forma de viajar en España. El trayecto entre Madrid y Barcelona, de más de 600 kilómetros, se recorre en unas dos horas y media en los servicios más rápidos, un tiempo que convierte al tren en una alternativa muy competitiva frente al avión.

España es además uno de los países con más kilómetros de alta velocidad del mundo, una red que comenzó en 1992 con la línea Madrid-Sevilla y que hoy conecta buena parte de las grandes ciudades. Y aunque nuestros trenes no circulen a la velocidad máxima para la que están preparados, siguen figurando entre los más rápidos de Europa.