Xabi Alonso, Arbeloa y Emery se la pegan en la Copa de la Liga y Liverpool y City pasan en penaltis

Mala jornada para los entrenadores españoles en la Copa de la Liga de Inglaterra. Xabi Alonso, Arbeloa y Emery dicen adiós en los octavos de final, sumándose a la eliminación de Arteta el martes. Sólo sigue Andoni Iraola. Su Liverpool se impuso en la tanda de penaltis al Chelsea de Xabi, tras empatar a uno en Anfield. También desde el punto fatídico eliminó el Manchester City en casa al Brighton & Hove Albion, tras un 2-2. El Fulham de Álvaro Arbeloa cayó en Craven Cottage ante el Crystal Palace, mientras que el Aston Villa de Emery no fue rival para un Bournemouth que cayó 3-0.

La EFL Cup ya tiene prácticamente definidos sus cuartos de final y, aunque se las prometían felices los técnicos españoles, sólo Iraola ha conseguido certificar su clasificación. El duelo entre Liverpool y Chelsea dejaba un duelo entre dos técnicos vascos, con el conjunto red imponiéndose por 6-5 en la tanda de penaltis, tras el fallo de Fofana y el acierto de Joe Gómez. De este modo, Xabi Alonso suma su segunda derrota seguida, tras perder contra el Tottenham en el derbi londinense.

También llegó a la tanda un Manchester City que vuelve a la senda de la victoria con Maresca, tras caer por primera vez este curso ante el Villa en Premier. El conjunto citizen se llevó el triunfo con remontada incluida, puesto que el Brighton, la sensación del curso en Inglaterra, se puso por delante en dos ocasiones. Las dos veces empataron los skyblues, forzando y ganando en penaltis (4-3) en un Etihad que mostraba un aspecto desolador.

Arbeloa y Emery también caen

El Arsenal de Mikel Arteta, campeón inglés y subcampeón de Europa, caía por sorpresa contra un equipo de la cuarta categoría por la mínima el martes y, este miércoles, se quedaban fuera otros dos técnicos españoles. Derrota contundente de un Aston Villa que venía de doblegar al líder y que es colíder de la Champions, junto a PSG, Liverpool, Real Madrid y Betis. Ante el Bournemouth, los villanos se despidieron de la EFL Cup con un contundente 3-0.

También dice adiós a la Copa de la Liga inglesa Álvaro Arbeloa. Tenía la oportunidad de sumar su Fulham la tercera victoria seguida de la temporada, tras dos triunfos que les han sacado del descenso, pero perdieron en casa ante un Crystal Palace que sólo había ganado un partido este mes, ante el colista de la Premier League. El técnico salmantino se despide en octavos, misma ronda en la que el pasado año el Albacete le eliminó de la Copa del Rey con el Real Madrid.