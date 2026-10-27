Batacazo del Arsenal de Arteta: caen ante un cuarta división en la Carabao Cup

Las sorpresas son la magia de estos torneos. El David contra Goliat aporta una narrativa que no se disfruta en otras competiciones, al menos en un nivel tan notable. El Fleetwood Town, de la cuarta división inglesa, acaba de eliminar al Arsenal de Mikel Arteta en la tanda de penaltis de los octavos de final de la Carabao Cup. El equipo logra una hazaña histórica después de retener el empate.

El conjunto londinense venía de estar presente en la gala del Balón de Oro, con el entrenador y Bukayo Saka como principales protagonistas. El técnico sacó un once inicial que aparentemente certificaba el pase. Sin embargo, sus rivales golpearon primero con un gol de Aaron Loupalo en el minuto 21. Gyökeres consiguió poner el empate en el 50′, poniendo fin a una larga sequía goleadora.

Las tablas parecían calmar las aguas, pero los locales se hicieron fuertes en su feudo y se ajustaron a un plan claro, dejar que los minutos pasasen. El planteamiento salió a la perfección, ya que consiguieron llevar el encuentro a la tanda de penaltis. Bruno Guimarães fue el único en fallar y condenó al Arsenal.

El Arsenal intentó asegurar con el once

Arteta salió al partido con la siguiente alineación: Meslier; Timber, Mosquera, Salmon, Hincapié; Zubimendi, Lewis-Skelly; O’Neill, Dowman, Havertz y Gyökeres. Sin embargo, todo puede pasar en el fútbol y han caído ante un equipo que se encuentra en el 18º puesto de la League Two.

No es la primera vez que el conjunto londinense tiene un susto así. En 2012 ya cayeron ante el Bradford City, que también jugaba en la cuarta categoría. El Fleetwood Town tiene una oportunidad para seguir haciendo historia. Sus aficionados seguirán esta edición de la Carabao Cup más de cerca que nunca. Las entradas podrían revalorizarse, ya que el Highbury Stadium tiene una capacidad aproximada de 5.300 espectadores.