El accidente de tren de Urda golpea al CEU: desaparecido su director de Colegios y su director general está en la UCI

Carlos Ortiz Sanchidrián, director de Colegios del CEU, está desaparecido en el accidente ferroviario ocurrido este miércoles en Urda (Toledo). Entre los heridos se encuentra también el director general del CEU, Javier Tello, que permanece ingresado en la UCI.

Ambos viajaban en uno de los dos trenes implicados en el siniestro, que se produjo a las 08:54 horas en el punto kilométrico 118 de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla, cuando un AVE de Renfe embistió por detrás a un convoy de Iryo detenido en la vía. Según Protección Civil, la cifra de fallecidos asciende a 68. En el AVE viajaban 397 pasajeros y en el Iryo, 147.

El Gobierno atribuye la tragedia a «un error humano de un operador de Adif». Sin embargo, el accidente se produjo tras una avería en el sistema automático de control de la red, que no se renueva desde los años 80 y obligó a pasar a control manual. Una trabajadora de Iryo ha asegurado a OKDIARIO que este tipo de fallos se producen «casi a diario» por la falta de mantenimiento.