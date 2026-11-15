Un refugio de fauna en Australia busca voluntarios para vivir gratis a cambio de trabajar 25 horas semanales cuidando a más de 300 animales rescatados

Pasadas las siete de la mañana, cuando el sol empieza a templar los pastos, arranca la primera ronda de comida. Vacas, cerdos, ovejas, cabras, caballos y gallinas esperan su ración en un refugio de fauna en Australia que, desde 2013, se dedica a acoger animales abandonados o rescatados de explotaciones ganaderas. Por la tarde, cuando baja el calor, la escena vuelve a repetirse.

Little Oak Sanctuary, que así se llama el santuario, funciona sin ánimo de lucro y sostiene buena parte del trabajo diario con un pequeño equipo que vive en la propia finca. Ese grupo se renueva cada pocos meses y ahora vuelve a necesitar relevo, aunque la propuesta tiene condiciones muy concretas y no está pensada para cualquier viajero.

Un refugio de fauna en Australia ofrece alojamiento gratuito a cambio de 25 horas semanales

El santuario busca voluntarios para vivir gratis en la finca dentro de su programa de residencia, con plazas para un máximo de cuatro personas a la vez (nunca menos de dos, por seguridad). A cambio de alojamiento gratuito, cada participante dedica entre 25 y 30 horas semanales repartidas en cinco jornadas. La estancia va de dos a tres meses, prorrogables con acuerdo previo.

Y desde luego, el calendario no es el de una semana laboral corriente. Los voluntarios trabajan tres días seguidos, descansan uno, encadenan otros dos y vuelven a librar, de modo que tienen dos días libres a la semana.

En este marco, las comidas de los animales marcan el horario: la de la mañana suele ir de siete a nueve y la de la tarde, de cuatro a seis.

De esta manera, entre una ronda y otra, con una pausa para almorzar a mediodía, se reparten el resto de tareas. Según la descripción del propio refugio, el trabajo incluye:

Limpiar a diario establos, corrales y gallineros.

Hacer revisiones de salud y vigilar los movimientos de los rebaños.

Atender a animales enfermos, ancianos o recién nacidos.

Ayudar con vallados, jardinería, mantenimiento y eventos.

Cabe señalar que, antes de empezar, los seleccionados completan una semana de formación. No hace falta experiencia previa con animales de granja (se valora, pero no se exige), aunque al terminar ese periodo los recién llegados deben ser capaces de llevar el santuario por su cuenta durante largos ratos.

¿Cómo es la casa en la que descansan los voluntarios del santuario de Little Oak?

Los voluntarios comparten una casita dentro de la finca con capacidad para cuatro personas. Tiene dos dormitorios (uno con litera de matrimonio e individual, y otro con cama sencilla), baño con ducha, salón con televisión y una pequeña cocina con nevera, microondas y hervidor. El refugio, además, está ampliando la vivienda para sumar un tercer dormitorio.

Por un lado, cabe remarcar que la casa no está conectada a la red eléctrica. Funciona con energía solar y agua de lluvia almacenada en depósitos, así que los residentes aprenden a controlar el nivel de las baterías y de los tanques para no gastar de más. Eso sí, disponen de wifi gratuito por satélite y pueden usar la cocina grande, con lavavajillas, del centro de visitantes.

Y, por otro lado, la comida no figura entre lo que ofrece el santuario: los voluntarios hacen la compra a medias y cocinan juntos.

Hay, además, una norma sin excepciones: el refugio es vegano y no permite entrar ni guardar productos de origen animal en la propiedad. Para desconectar, a poca distancia hay un arroyo con una zona de baño.

¿Cuáles son los requisitos para trabajar en este refugio de fauna australiano?

A priori, el santuario pide interés real por el cuidado animal, buena comunicación y atención al detalle.

Pero insiste, sobre todo, en la parte física: hay que poder levantar hasta 25 kilos (sacos de pienso, balas de heno o animales con movilidad reducida que necesitan ayuda para incorporarse de sus sillas de ruedas), no tener reparos con los excrementos y sentirse cómodo junto a animales de gran tamaño.

También hay que aguantar el calor seco y el frío del sureste australiano. Las parejas y los grupos de amigos son bienvenidos, aunque cada persona debe poder desenvolverse sola.

En este sentido, todos los candidatos tienen que aceptar un código de conducta que exige compasión y tolerancia cero con cualquier forma de discriminación.

Y en cuanto a los papeles, el programa admite cualquier tipo de visado, incluidos los de vacaciones y trabajo.

Para los jóvenes españoles, la vía habitual es el visado Work and Holiday (subclase 462), reservado a personas de 18 a 30 años y sujeto a un cupo anual. La solicitud se tramita con un formulario en la web de Little Oak Sanctuary.

Un santuario marcado por los incendios: la historia de fondo de Little Oak

Little Oak ocupa más de 110 hectáreas y cuida a más de 300 animales. Todos llegaron tras sufrir maltrato, abandono o negligencia, y no tenían otro lugar al que ir. Además del rescate, el proyecto organiza jornadas de puertas abiertas, talleres educativos y un sistema para apadrinar animales rescatados, algo que también se da, por ejemplo, en un voluntariado similar de Nueva Zelanda.

Parte de los residentes sobrevivió a los incendios del Verano Negro de 2019 y 2020, los peores que se recuerdan en el país.

Las llamas calcinaron hasta 19 millones de hectáreas en el sur y el este de Australia, y un estudio encargado por WWF a varias universidades australianas calculó que cerca de 3.000 millones de animales murieron o perdieron su hábitat, entre ellos más de 60.000 koalas.

Aquel recuento solo contemplaba fauna salvaje (mamíferos, reptiles, aves y ranas). El ganado que logró escapar del fuego quedó fuera de las cifras oficiales, y una parte de esos animales, sin granja a la que volver, acabó en refugios como este, donde, por fortuna, todavía hoy alguien les sirve la primera ración antes de las nueve de la mañana.