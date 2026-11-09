En noviembre, los olivares granadinos cambian fervientemente de ritmo. Las redes se extienden bajo los árboles, las varas sacuden las ramas y los remolques cargados de aceituna bajan despacio hacia las almazaras. En una finca rural de Granada, esa rutina convive ahora con perros sueltos, tiendas de campaña y viajeros que han cambiado la ciudad por la cosecha.

Su propietario lleva años levantando allí un pequeño proyecto de vida en el campo, con tierra que cuidar, muros de piedra a medio hacer y un sistema de energía todavía en obras. Ahora decidió abrirle la puerta a viajeros dispuestos a arremangarse a cambio de una experiencia que poco tiene que ver con unas vacaciones rurales al uso.

Un granjero busca voluntarios para vivir gratis en su finca rural de Granada

La propuesta, que se publica en algunos sitios de intercambio de trabajo y voluntariados como Worldpackers, WWOOF o HelpX, la lanza un granjero instalado en un olivar granadino.

¿El trato? Pues es sencillo: alojamiento y comida gratis a cambio de ayudar con el mantenimiento y la jardinería de la finca, sin salario de por medio y con la posibilidad de aprender un oficio por el camino.

De momento, el anuncio no fija un horario oficial, pero quienes ya han pasado por allí hablan de unas cinco horas diarias de lunes a viernes. Los días libres dependen del calendario de la cosecha y de los turnos en la almazara, algo que cobra importancia en plena campaña de aceituna.

Y cabe aclarar que el anfitrión acepta a más de dos voluntarios a la vez y, según algunos testimonios, en la finca llegan a convivir unas ocho personas.

A su vez, el dueño de la finca comparte la casa a tiempo parcial con su familia y habla varios idiomas, por lo que propone un intercambio de idiomas a quien le interese, ya sea para practicar inglés, francés o español.

Por otro lado, en el terreno viven tres perros y un gato, que forman parte del día a día de los voluntarios, tanto como el propio olivar.

Aceitunas, piedra y agua: así es el trabajo en esta finca rural de Granada

Las tareas son variadas y, sobre todo, físicas. Varios voluntarios coinciden en que el trabajo cuesta los primeros días y se vuelve más llevadero con el paso de las semanas. Entre las labores que detalla el anuncio, repartidas según la época del año y las necesidades de cada momento, figuran estas:

Jardinería, mantenimiento del terreno y cosecha.

Recogida y procesamiento de la aceituna.

Construcción con piedra y madera.

Obra de un depósito de agua y de un pequeño sistema hidroeléctrico, todavía en marcha.

Reparación de tractores, motos y coches.

Tareas domésticas compartidas.

A cambio, el voluntario aprende el ciclo completo del olivo (de la recogida al aceite), técnicas de agricultura ecológica, carpintería básica y nociones de vida autosuficiente, lejos de la red eléctrica.

Los antiguos voluntarios hablan bien de la experiencia, aunque uno de ellos advierte de que el ritmo es rígido y de que algunas jornadas superan las cinco horas.

Entre tanto, el alojamiento cambia con las estaciones. De primavera a otoño, los voluntarios duermen en tiendas de campaña, en una caravana o incluso en una red tendida entre los árboles; en invierno se trasladan a un espacio con estufa de leña. Hay duchas de agua caliente, wifi y baños secos de compostaje, y las comidas se cocinan y se comparten en grupo al terminar la jornada.

El motivo por el que la cosecha de la aceituna suele marcar el invierno en Granada

La campaña arranca en otoño y, según la variedad y la zona, se alarga hasta enero o febrero. En Andalucía mueve a miles de familias: la Junta estimó para la campaña 2024/25 una producción de 1.021.000 toneladas de aceite de oliva, en torno al 81% del total nacional, con Jaén, Córdoba y Granada a la cabeza.

En buena parte de la provincia granadina, sin embargo, el olivar crece en ladera y en parcelas pequeñas, donde las máquinas vibradoras apenas entran.

Por eso todavía se recoge a la manera tradicional: redes en el suelo y varas para sacudir las ramas, con viajes rápidos a la almazara, porque la aceituna debe molerse cuanto antes para no perder calidad. Es justo el tipo de trabajo en el que cada mano cuenta.

Una semana como mínimo: ¿Qué hace falta para sumarse a la cosecha de este voluntariado?

A priori, la estancia mínima es de una semana, y el anfitrión admite familias y también las mascotas de los viajeros. Para escribirle, hay que registrarse en la plataforma de intercambio (la mayoría cobra una cuota anual) y presentar un perfil con fotos y una breve carta. Conviene mencionar cualquier experiencia en el campo o en obra, ya que casi todas las tareas exigen fuerza y resistencia.

Y antes de enviar la solicitud, hay dos detalles a tener en cuenta: el anfitrión es fumador y los proyectos pueden incluir a menores, por lo que se aplican normas de protección infantil. Los ciudadanos de fuera de la Unión Europea, por su parte, necesitan el visado adecuado para hacer voluntariado en España, un trámite que se gestiona en la embajada española de su país.

Cuando acaba la jornada, la finca ofrece una piscina de agua salada abierta todo el año, kayak, bicicletas eléctricas, cama elástica, mesa de ping-pong y una pista de petanca. Quien se aburre aquí entonces es porque quiere.