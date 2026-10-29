Se buscan voluntarios mayores de 26 años para vivir gratis en una finca ecológica andaluza, a cambio de ayudar 25 horas semanales con la siembra y la jardinería

Desde lo alto de una loma, junto a las aguas de un embalse del valle del Guadalquivir, se distingue la silueta de un castillo levantado en el siglo VIII. A pocos minutos de ese paisaje se encuentra una finca ecológica andaluza donde no entran productos químicos ni de casualidad. Aquí la comida es de origen vegetal y cada árbol plantado responde a un diseño pensado de antemano.

Su habitante ha dedicado años a transformar el terreno en un pequeño laboratorio de vida sostenible, y ahora busca ayuda para seguir adelante. La propuesta tiene condiciones muy concretas: no admite a cualquier edad, exige un número fijo de horas a la semana y deja por escrito qué se puede hacer y qué no dentro del espacio. A cambio, ofrece mucho más que un techo.

Se buscan voluntarios mayores de 26 años para Buenviví, una finca ecológica de Córdoba

El proyecto se llama Buenviví y está en Almodóvar del Río (Córdoba), a unos 30 kilómetros de la capital provincial. Se trata de un asentamiento ecológico diseñado según los principios de la permacultura, gestionado y habitado por RCVicent, fundador de la Universidad Popular de Permacultura.

Su oferta en Worldpackers busca voluntarios de entre 26 y 48 años que ayuden 25 horas semanales con la siembra, la huerta y la jardinería.

Recordemos que la permacultura es un método de diseño que imita el funcionamiento de los ecosistemas naturales para producir alimentos, gestionar el agua y levantar viviendas con el menor impacto posible.

Y en Buenviví esa idea se aplica en el día a día: la reforestación, la reproducción de plantas, la poda, el huerto y la bioconstrucción forman parte de la rutina, de modo que el voluntario aprende sobre el terreno y no en un aula.

A cambio de esa dedicación, el anfitrión cubre el alojamiento (en habitación privada o compartida) y las tres comidas del día.

Entre tanto, los voluntarios disponen además de dos días libres por semana, bicicletas, excursiones gratuitas por la zona, conexión básica a internet y acceso gratuito a los cursos de permacultura que se imparten en la finca.

Al terminar la estancia, cada participante recibe un certificado que acredita la experiencia.

Tareas, requisitos y normas de convivencia en esta finca andaluza

Las 25 horas semanales se reparten entre varias áreas de trabajo, y el aprendizaje práctico es uno de los ejes del programa. Según la descripción que publica el propio anfitrión, las tareas principales son estas:

Siembra, cosecha y labores del campo en la huerta ecológica.

Plantación y cuidado de jardines.

Construcción y reparación de infraestructuras con técnicas de bioconstrucción.

Trabajos artísticos de pintura, escultura o dibujo.

Por un lado, para presentarse se pide un nivel intermedio de español o un inglés básico. La horquilla de edad es poco habitual, porque deja fuera a los menores de 26 años, que suelen ser el perfil mayoritario en estas plataformas.

Por otro lado, se admiten personas que viajen solas, parejas y dúos de amigos, que deberán costearse los vuelos, el seguro de viaje y el transporte interno.

En lo que respecta a las normas de convivencia, estas empiezan por la cocina: la alimentación es de procedencia vegetal, así que quien necesite comer carne a diario debe abstenerse o llevarla por su cuenta.

Ojo para quienes sean fumadores, ya que fumar tabaco industrial solo está permitido en los alrededores y con una condición: que las colillas vuelvan a la finca para gestionarlas como residuo. Como ya se anticipó, no se pueden usar productos químicos dentro del terreno.

Y con las mascotas, el anfitrión se muestra especialmente cauto. Según explica en la ficha, ha tenido malas experiencias con animales de paso que mordieron cojines, rasgaron cortinas, atacaron a un vecino e incluso mataron gallinas.

Por eso, quien no pueda separarse de su animal de compañía debe hablarlo antes por teléfono. También se pide cuidar las infraestructuras y dejarlas tal como se encontraron.

Almodóvar del Río, el pueblo cordobés que rodea a la finca de este voluntariado

Almodóvar del Río es un municipio de algo más de 8.000 habitantes situado en el valle medio del Guadalquivir, entre Sierra Morena al norte y la campiña al sur. En su vega se cultivan naranjos, maíz y espárragos, mientras que buena parte del norte del término pertenece al Parque Natural Sierra de Hornachuelos, un territorio de dehesas y bosque mediterráneo.

Su gran seña de identidad es el castillo, levantado sobre un cerro junto al río. La primera fortaleza data del año 740, en época musulmana, y siglos más tarde sirvió de residencia a reyes como Pedro I y Enrique II, además de prisión. Está considerado uno de los mejor conservados de España y fue uno de los escenarios de la séptima temporada de Juego de tronos.

Siguiendo esta línea, a pocos kilómetros del casco urbano se extiende el embalse de La Breña II, junto al que se sitúa la finca. Tiene una zona de baño donde se practica piragüismo y paddle surf, y su presa figura entre las mayores de Europa construidas con hormigón compactado.

Además, cabe remarcar que el autobús a Córdoba tarda unos 30 minutos, lo que permite visitar la Mezquita o el barrio de la Judería en los días libres.

¿Cómo hay que hacer para inscribirse en el voluntariado de Buenviví?

La oferta está publicada en Worldpackers, una plataforma que conecta a viajeros con anfitriones de más de 170 países. Para apuntarse hay que crear un perfil y contratar una membresía anual de pago.

Luego, se ingresa a la ficha de Buenviví y se envía la solicitud junto a un mensaje de presentación, en el que conviene detallar cualquier experiencia previa en huerta, jardinería o construcción.

Por último, cabe aclarar que el voluntariado no es la única vía de entrada. Desde la finca se impulsan también una mediateca permacultural, una red de apoyo mutuo y la llamada Tribu de Aprendizaje, con plazas que se solicitan aparte por correo electrónico o a través de Telegram.