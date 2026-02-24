La arqueología celebra un nuevo logro en España: hallan en Sevilla una excepcional necrópolis de la Edad de Bronce

En las colinas que bordean el valle del Guadalquivir, cerca de Villaverde del Río (Sevilla), un equipo internacional de arqueólogos ha identificado una necrópolis de la Edad de Bronce excepcionalmente bien conservada, con tumbas individuales y colectivas.

Este descubrimiento, publicado en la revista Madrider Mitteilungen, amplía el registro funerario para este periodo en Andalucía y ofrece nuevas claves sobre las prácticas rituales, la estructura social y la organización espacial de las primeras comunidades europeas complejas.

Descubren en Sevilla una necrópolis de la Edad de Bronce con tumbas únicas

Según informa National Geographic, la necrópolis está situada en el sitio arqueológico de Siete Arroyos, un enclave ligado a un asentamiento de la Edad del Bronce en la ladera sur de una terraza fluvial del valle del Guadalquivir.

Las investigaciones comenzaron como parte de un proyecto amplio que analiza cómo las comunidades prehistóricas ocupaban, transformaban y ritualizaban el territorio. Este hallazgo se considera uno de los descubrimientos arqueológicos más importantes de Sevilla en las últimas décadas.

Tipos de tumbas colectivas y enterramientos individuales en Siete Arroyos

Los trabajos de campo han sacado a la luz varias tumbas individuales y un conjunto colectivo de grandes dimensiones, distribuidas en un alineamiento que sugiere un uso deliberado del espacio funerario.

Algunas sepulturas fueron simples fosas en la tierra, otras se construyeron como cámaras de piedra o cistas, y una cámara mayor contenía restos óseos de al menos 20 individuos, depositados en capas que indican usos sucesivos a lo largo de generaciones.

En el interior de estas tumbas se han recuperado fragmentos de cerámica y herramientas metálicas, entre las que destacan punzones de bronce, que permiten fechar la necrópolis entre aproximadamente 1880 y 1300 a. C., dentro de la Edad del Bronce media y tardía en el suroeste peninsular.

Hallazgos bioarqueológicos: salud y dieta de la población de la Edad de Bronce

Los análisis preliminares de los restos óseos revelan información sobre la dieta, la salud y las condiciones de vida de los habitantes de la necrópolis. Algunos individuos muestran desgaste dental intenso y rasgos de estrés físico, indicando condiciones de vida exigentes.

Estos datos no solo documentan los rituales funerarios, sino que también ofrecen una visión de la vida cotidiana de las comunidades del suroeste peninsular.

Siete Arroyos: la conexión entre asentamientos y necrópolis de la Edad de Bronce en Andalucía

El yacimiento no se interpreta de forma aislada. Se ubica en relación con el poblado alto de Mesa Redonda, un asentamiento cercano que domina la zona y cuya ocupación se prolonga durante varios siglos.

La cercanía entre áreas residenciales y funerarias permite estudiar cómo se relacionaban los vivos y los muertos en la Edad de Bronce, además de los patrones de organización social, uso del espacio y gestión de recursos.

Impacto del hallazgo: la necrópolis de Siete Arroyos redefine la arqueología en Sevilla

Este conjunto funerario es el mejor conservado de la Edad del Bronce en el valle medio y bajo del Guadalquivir, lo que lo convierte en un referente para futuras investigaciones.

La preservación de tumbas y materiales permite analizar la transición entre prácticas funerarias y sociales, así como las innovaciones tecnológicas y culturales de este periodo.

Los estudios en curso podrían redefinir las cronologías y modelos prehistóricos de Andalucía.