Los Reyes visitan hoy a las víctimas de la nueva tragedia ferroviaria, lo que se negó a hacer Sánchez ayer

El Rey Felipe VI y la Reina Letizia visitan este jueves a los heridos del trágico accidente ferroviario de Urda en la localidad, en el Hospital Universitario de Toledo, según ha informado la Zarzuela en un comunicado. Los Reyes quieren acercarse a los afectados por la tragedia, en un gesto que contrasta con el que tuvo el miércoles el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su primera visita a la zona del accidente. El jefe del Ejecutivo, tal y como informó OKDIARIO, no quiso bajar a las vías del tren donde se encontraban los convoyes colisionados, ni ir al polideportivo con los heridos.

Sánchez realizó una visita corta a Urda y, en torno a las 15:40 horas, realizó una declaración institucional en el lugar del accidente, donde reconoció su fracaso, ya que, tal y como afirmó, «no es asumible sufrir dos accidentes ferroviarios en un mismo año». El presidente del Gobierno estuvo algo más de una hora en el accidente ferroviario que ha acabado con la vida de al menos 68 personas y ha dejado más de un centenar de heridos, de diversa consideración.

Este jueves, el líder del PSOE vuelve a Toledo, junto con el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente. Sin embargo, en la agenda de Sánchez sólo se incluye la participación en la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (CECOPI), en el Centro 112 de Toledo, por lo que no está prevista a esta hora su visita a las víctimas del accidente ferroviario.

A las 14:00 horas del miércoles, Sánchez salió del Palacio de la Moncloa en un coche privado en dirección a Urda y después de comparecer en el Puesto de Mando Avanzado, optó por no bajar a la zona cero del accidente y comprobar de primera mano las consecuencias del accidente y el estado de las vías y de los convoyes que colisionaron. Tampoco estuvo en el polideportivo de la localidad toledana junto a los heridos que recibían atención médica.

Visita de los Reyes

Los Reyes se desplazarán este jueves al Hospital Universitario de Toledo, donde en torno a las 15:00 horas visitarán a los heridos del accidente ferroviario de Urda y atenderán, como hicieron recientemente en Ceuta o tras la tragedia de Adamuz, a los ciudadanos afectados en primera persona, demostrando una cercanía de la que Sánchez no hace gala, tal y como evidenció con su visita exprés del miércoles a la localidad toledana.

Casa Real ha confirmado, además de la visita de los Reyes a Toledo, que Felipe VI y Letizia han cancelado su asistencia a la presentación de la 24º edición del diccionario de la lengua española, prevista para este viernes en Madrid. También queda suspendida la asistencia de la Reina Sofía al concierto a beneficio Invertimos en Fesbal, que se celebra en Santa Cruz de Tenerife.

El Rey Felipe VI transmitió el miércoles «el pésame, apoyo y cariño» de la Casa Real en un momento «tan duro y tan difícil» desde Bétera (Valencia), donde se encontraba para asistir al ejercicio GRIFO 2026 del Regimiento de Defensa NBQ Valencia no 1. Campo de maniobras de la Base Militar Jaime I.

En Bétera, el Rey tuvo conocimiento de «la noticia del terrible accidente del AVE» en la localidad de Urda. «Lo primero es lamentar el terrible accidente con aparentemente el número elevado de víctimas mortales y muchos heridos. Sé que están en pleno proceso de atención de la emergencia y están recuperando y analizando todas las circunstancias», declaró a los medios, a los que explicó que había podido hablar con el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, quien se encontraba en la zona del suceso.