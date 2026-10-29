Iker Jiménez pulveriza audímetros con el especial de ‘Horizonte’: la cobertura del accidente de tren de Urda catapulta Cuatro

La cobertura especial de Horizonte en Cuatro, dirigida por Iker Jiménez, se convirtió en el epicentro informativo de la televisión nacional durante la trágica noche del accidente ferroviario en la localidad toledana de Urda, que ha dejado 69 muertos y decenas de heridos. Ante la conmoción social generada por la colisión de un AVE con un Iryo, las principales cadenas modificaron su programación habitual y volcaron sus parrillas en la última hora, lo que propició un duelo en los audímetros del prime time. En este escenario de alta competencia, el espacio de Mediaset sobresalió de forma clara al imponerse a sus rivales directos y registrar cifras excepcionales de seguimiento. El especial de Horizonte se erigió como el indiscutible referente de la noche.

La oferta del programa de Iker Jiménez obtuvo un abrumador respaldo del público. De entrada, el espacio impulsó un seguimiento masivo a través de su bloque previo, Horizonte: Avance, que congregó a una cifra muy destacada de espectadores y marcó un rotundo 15,3% de cuota de pantalla y 1.833.000 espectadores. Ya en su emisión principal, Horizonte selló su hegemonía en la franja nocturna al dispararse hasta el 16% de share y reunir a 1.013.000 de seguidores, un éxito rotundo que pulverizó las marcas habituales del formato de Cuatro y lo encumbró como la opción predilecta de la noche para seguir la evolución de la catástrofe por encima del resto de ofertas generalistas.

Frente a su liderazgo, la competencia directa en la parrilla sufrió los efectos de un duelo informativo donde las demás cadenas apostaron también por coberturas especiales. Por parte de Antena 3, la cadena alargó y volcó su informativo de la mano de Vicente Vallés que, en su conjunto, logró configurar el especial sobre la tragedia ferroviaria más visto de toda la jornada (con un destacado 18,5% de cuota de pantalla), con lo que aupó a Antena 3 Noticias como lo más visto del día. La Mesa, con Cristina Pardo, relevó al espacio en la cadena, con un 11,4% de share y 659.000 seguidores.

En cuanto al resto de opciones, La 1 emitió su Especial Informativo: Tragedia ferroviaria, y anotó un 11,8% de cuota de pantalla y 1.449.000 espectadores, mientras que laSexta cubrió el suceso con coberturas que firmaron un 4,8% de cuota y 592.000 espectadores, con programas como El Objetivo situados en 380.000 seguidores.

Por su parte, ante el aluvión de especiales informativos de la competencia, Telecinco optó por modificar su oferta habitual de entretenimiento con la emisión de cine en prime time, y registró unos datos discretos que se movieron en torno al 7 y 8% de cuota de pantalla en sus franjas frente al arrase de las cadenas competidoras volcadas en la catástrofe de Urda.

Más allá de la contundencia matemática que certifica la victoria de Horizonte en su franja frente al arco de rivales, el éxito de la convocatoria residió en la fórmula periodística adoptada para narrar la tragedia. Desde el primer instante, el programa combinó un análisis técnico implacable -con el que se desgranaron las incógnitas de los protocolos y las comunicaciones del trágico choque- con la crudeza humana de los testimonios de los supervivientes y el reconocimiento a la impagable labor solidaria de los vecinos de Urda. El balance global de la jornada otorgó al formato de Iker Jiménez el liderazgo de su franja y una de las páginas más notables en la historia reciente de Cuatro en términos de audiencia.

Audiencias del miércoles, 28 de octubre de 2026

‘Prime time’

La1

Especial informativo: Tragedia ferroviaria: 11,1% de share / 1.047.000 espectadores

La2

Cifras y letras: 5,2% / 633.000

Cifras y letras: 4,4% / 466.000

Documaster: 2,8% / 216.000

Antena 3

Especial informativo: Tragedia ferroviaria: 11,8% / 1.449.000

La mesa: 11,4% / 659.000

Cuatro

Horizonte: Express: 7,9% / 1.000.000

Horizonte: Avance (récord histórico): 15,3% / 1.833.000

Horizonte (récord histórico de cuota): 16% / 1.013.000

Telecinco

Cine: Planes de boda: 6,4% / 519.000

laSexta

laSexta Noticias: Especial: 4,8% / 592.000

El Objetivo: Especial accidente de tren: 4,8% / 380.000

Minuto de oro

Antena 3 Noticias 2, a las 21:34 horas: 2.485.490 espectadores y un 19, 1% de share