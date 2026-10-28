Iker Jiménez en «shock» tras el accidente de tren en Toledo: «Es un día trágico para este país»

Hoy miércoles 28 de octubre, el programa Horizonte en Cuatro ha hecho un especial sobre la tragedia ferroviaria ocurrida entre las localidades toledanas de Los Yébenes y Urda. El presentador del formato de Cuatro, Iker Jiménez, se ha emocionado en directo y ha declarado que se siente en «shock» ante la magnitud del accidente.

«Es un día trágico para este país», ha señalado Iker Jiménez después de mostrar imágenes del accidente entre los dos trenes nada más comenzar el programa especial de Cuatro.

«Nos ha tocado contarles varias veces días así y vamos a intentar ser lo más profesionales que podamos. No sabemos muy bien quién ha filmado este vídeo, debe de ser alguien con conocimientos técnicos por la forma en la que se expresa y se da cuenta del desastre», ha añadido el presentador .

Además,Iker Jiménez se ha hecho una pregunta en directo: «¿Qué ha pasado exactamente?». A lo que el propio periodista ha dicho: «Ojalá en esta larga noche lleguemos a comprender algo de lo que ha pasado, porque la indignación y la rabia la tenemos todos, pero hay que hacer de tripas corazón»,

«¿Qué ha podido ocurrir? ¿Qué dicen los expertos? ¿Qué contradicciones existen?», ha subrayado el presentador de Horizonte, uno de los programas más vistos de la televisión actual. .

Por su parte, la copresentadora del programa y mujer de Iker Jiménez, Carmen Porter, ha querido intervenir en directo, también con la voz entrecortada, y ha transmitido a todos y todas su «pésame» y su cariño a las familias de las víctimas que han sufrido el accidente. «Estamos en shock… sincero», ha concluido Iker Jiménez para dar paso a un especial de Horizonte en el que han intentado cubrir la información sobre la tragedia desde todos los puntos de vista.

De hecho, al programa ha acudido Rosa Domínguez, superviviente del accidente ferroviario, quien ha relatado el horror que vivió durante el accidente. Todavía en estado de shock, ha descrito las escenas que presenció y el miedo que sintieron los pasajeros tras el impacto. Estas han sido sus desgarradoras palabras: Me siento en una película, no sé si mala o de terror, o de ciencia ficción. Tengo todavía en mi retina las dantescas imágenes. Es como una película de guerra y ves el suelo de cosas que no se deben ver. Ha sido impactante y ahora mismo me siento… no sé ni lo que estoy diciendo».