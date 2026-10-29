El universo Bridgerton vuelve a estar en el foco mediático. Durante los últimos días, en Happy FM informábamos que los altos cargos de la producción habían anunciado que están trabajando en el segundo spin off de la serie. Nuevos capítulos que abordarán la historia que tanto tiempo llevan pidiendo los fans: la de Violet y Edmund, el vizconde Bridgerton. Como era de esperar, esta noticia ha emocionado por completo a los seguidores de la saga, pero no ha sido la única. De manera oficial se ha informado que la quinta temporada ha terminado su rodaje y ya se encuentra en proceso de post producción.

Y es que, sin lugar a dudas, nos queda mucho contenido Bridgerton por ver. Sin embargo, el motivo de esta noticia es diferente. Una conocida actriz del elenco ha alzado la voz para visibilizar lo difícil que es conseguir trabajo, como mujer, en la industria de la actuación. De hecho, ha señalado que lo que viven las mujeres no lo sufren en la misma medida sus compañeros hombres. Un problema que se ha mejorado con el paso de los años, pero que aún sigue afectando en Hollywood.

Phoebe Dynevor se ha sincerado: «Hay mucho más espacio para ellos y sigue sin haber suficiente para nosotras»

Phoebe Dynevor, que dio vida a Daphne en la primera temporada de Bridgerton, ha sido la encargada de alzar la voz ante esta situación. Ante ello, la joven, de 31 años, ha explicado que ha vivido momentos muy gloriosos a lo largo de su carrera profesional. De hecho, tras su éxito en Bridgerton se le abrieron las puertas a muchos proyectos. Pero de ese momento ya han pasado seis años y ella ya no aparece en la serie de Netflix.

Como bien es sabido, cada temporada de Bridgerton aborda la historia de un hermano Bridgerton. La historia de Daphne fue la primera en ver la luz y la que alzó el nombre de la producción. Pero, poco a poco, su personaje ha ido desapareciendo de la trama. Ante ello, la artista, que se acaba de casar con Cameron Fuller, se ha sincerado.

«Últimamente he leído algunos guiones estupendos. Y sí, probablemente no debería decir esto, pero sigue sin haber, digamos, tantos papeles disponibles. Hay muchísimas oportunidades para los actores masculinos… Hay muchísimos. Y todos son geniales. Son jóvenes con mucho talento, no paran de trabajar, y me alegro por ellos. Pero, ya sabes, cuando pienso en las chicas de mi edad… Hay mucho más espacio para ellos y sigue sin haber suficiente para nosotras», ha contado en su entrevista con The Evening Standard.

Sin embargo, a pesar de todo, Phoebe Dynevor se ha alegrado de que, al menos, ahora la situación está un poco mejor para las mujeres de 40/50 años en adelante. «Es un momento muy bueno para las mujeres mayores, lo cual es increíble, y hay muchas oportunidades para estos jóvenes, pero no tantas para las actrices de mi edad que conozco», confiesa.

Cabe señalar que este problema no solo radica en el sector de la industria interpretativa. El volumen de ofertas de trabajo afecta a las mujeres de todo tipo de sectores. Pero no ha sido la única actriz que se ha quejado últimamente. Naomi Watts, de 58 años, también se sinceró con Entertainment Weekly.

«Me dijeron: ‘Más te vale hacer muchas cosas porque a los 40 se acabó todo, cuando ya no seas follab**’. Y yo pensé: ¿Qué? ¿Qué significa eso exactamente? Luego lo piensas y te das cuenta: Ah, claro. Cuando ya no eres fértil, cuando esos órganos ya no funcionan, ya no eres sexy y, por lo tanto, ya no te contratan. Eso me enfadó muchísimo», contó. Sin lugar a dudas, unas declaraciones que no han pasado desapercibidas.