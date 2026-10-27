Pasó 20 años a 100 metros de altura en Austria: Vattenfall convirtió la góndola de un aerogenerador en una casa con placas solares y encargó esquís hechos con palas

La eléctrica sueca Vattenfall presentó en octubre de 2024 una casa diminuta con placas solares construida dentro de la góndola de un aerogenerador. La góndola es la carcasa que corona la torre y guarda el generador. Esta pasó 20 años a 100 metros del suelo en un parque eólico de Austria.

La casa forma parte de varios proyectos de la empresa para dar una segunda vida a turbinas retiradas. En 2025 encargó esquís reforzados con fibra de carbono de palas viejas y cedió 57 palas danesas para la fachada de un aparcamiento en Lund, en el sur de Suecia.

Una góndola austriaca de 2005

Según la nota de Vattenfall, la pieza viene de una turbina V80 de 2 megavatios. Se instaló en 2005 en el parque eólico de Gols. En 20 años produjo 73 gigavatios hora, suficiente para más de 29.000 hogares durante un año.

La empresa neerlandesa Business in Wind desmanteló el parque y cedió la góndola. Según Vattenfall, mide 10 metros de largo, 4 de ancho y 3 de alto. El estudio de diseño Superuse eligió a propósito este modelo, el primero con espacio suficiente para una vivienda.

Jos de Krieger, socio de Superuse y de Blade-Made, calcula que hay al menos diez mil góndolas de esta generación. La mayoría sigue todavía en funcionamiento. «Si una estructura tan compleja como una casa es posible, muchas soluciones más sencillas también son viables y escalables», afirma.

Cocina, baño y bomba de calor

Por fuera, la casa conserva la carcasa blanca y remachada de un aerogenerador. Dentro hay una cocina, un baño y una sala de estar. Lleva bomba de calor, paneles solares y un calentador solar de agua.

La obra corrió a cargo de Blade-Made y de la constructora Woodwave. Feenstra, filial de Vattenfall, montó la instalación eléctrica. Según la compañía, la vivienda cumple la normativa de edificación y sirve para vivir o para pasar las vacaciones.

Los muebles son de segunda mano o de producción sostenible, como una mesa con material de una pala reciclada. El público pudo visitarla en la Dutch Design Week de Eindhoven, del 19 al 27 de octubre de 2024.

57 palas en un aparcamiento sueco

El segundo proyecto está en Brunnshög, un barrio nuevo de Lund. Allí se levanta también la Fuente Europea de Espalación, un gran centro de investigación con neutrones. A finales de 2025 abrió el aparcamiento Niels Bohr, con 365 plazas en cinco plantas.

Vattenfall donó 57 palas de su parque danés de Nørre Økse Sø, ya desmantelado. Serradas, forman muros cortina, paredes que no soportan peso. Cubren buena parte de la fachada junto a jardineras para polinizadores.

Cada pala mide 23,5 metros, bastante menos que las palas de casi 49 metros que ya circulan por carretera. El arquitecto Jonas Lloyd explicó que un aparcamiento necesita paredes abiertas por el riesgo de incendio. «Coger algo perfectamente funcional […] y enterrarlo es un desperdicio terrible», dijo en 2024.

El edificio tiene además 40 puntos de recarga, placas solares en el tejado y una batería. Para Anne Mette Traberg, directora de Vattenfall en Dinamarca, es «una prueba visible y concreta» de que la sostenibilidad puede cumplir los requisitos de coste, plazos y seguridad de un proyecto.

Fibra de carbono para esquís noruegos

El tercer ejemplo empieza en el parque neerlandés Irene Vorrink, cuyas palas viajaron a Noruega. Allí la empresa Gjenkraft extrae de ellas fibra de vidrio y fibra de carbono. Abrió en 2021 en un valle cercano al fiordo de Sogne.

La fibra de carbono llega al taller de Endre Hals, fundador de EVI Ski, en la estación noruega de Lønset. Hals coloca sus hebras sobre el núcleo de madera de cada esquí para reforzarlo. «Queremos usar estas fibras largas de las palas para crear otra cosa larga, como unos esquís», contó.

La eléctrica encargó 15 pares a EVI, entre alpinos, de carving y uno de competición. La compañía invitó al público a probarlos junto a la pista de la Copa del Mundo de eslalon femenino de Åre, los días 8 y 9 de marzo de 2025.

Vattenfall, Gjenkraft y EVI Ski fabrican esquís con fibra de carbono de palas de aerogenerador. Vídeo: Vattenfall

Prohibido el vertedero desde 2021

Las palas mezclan fibra de vidrio, fibra de carbono, resina epoxi, madera de balsa y metales. Todo va prensado en capas. Eso las hace muy resistentes, pero complica separar cada material, un problema que también ha llevado a buscar nuevos usos para la resina de las turbinas.

Vattenfall, que opera más de 1.400 aerogeneradores, prohibió en 2021 llevar palas al vertedero. Se marcó reciclar el 50 % en 2025 y el 100 % en 2030. En septiembre de 2024 amplió el veto a las cubiertas de las góndolas y a los conos delanteros.

En marzo de 2025, la compañía cifraba en hasta un 85-90 % la parte reciclada de las turbinas desmanteladas. Cuando no hay otra salida, la fibra de vidrio acaba en cementeras como sustituto de la arena. Es una vía parecida a la de la fibra que Endesa y Holcim probaron en hormigón.

Quince pares y una sola casa

Ninguno de estos proyectos resuelve aún el volumen de palas que llegará pronto. Hay una casa, 15 pares de esquís y un aparcamiento. La empresa municipal LKP admite que parte de las 57 palas de Lund sigue sin uso claro.

Gustav Frid, especialista sénior en Medio Ambiente y Sostenibilidad de Vattenfall, lo reconoce sin rodeos. «Necesitamos estos ejemplos innovadores para mostrar lo que es posible de verdad», dijo en marzo de 2025. En 2024 ya avisó de que la legislación no da incentivos reales a estos materiales.

Las notas consultadas tampoco aclaran si la empresa alcanzó su meta del 50 % para 2025. Superuse, además, da otras medidas para la góndola: 3,5 metros de ancho y 4 de alto.

La nota sobre la casa se publicó en la sala de prensa de Vattenfall el 21 de octubre de 2024.

Crédito de la imagen: Vattenfall.