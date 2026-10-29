Cuatro marroquíes detenidos por empadronar a inmigrantes en una casa de Vícar (Almería) sin el permiso de la dueña

La Policía Nacional ha detenido a cinco personas por su participación en una trama que cobraba dinero a inmigrantes a cambio de empadronarlos de forma fraudulenta en una vivienda de Vícar (Almería), sin el consentimiento de la propietaria y mediante el uso de documentación falsificada. Los arrestados son cuatro ciudadanos marroquíes y una mujer española, a quienes se atribuyen delitos de falsedad documental y contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, en la modalidad de favorecimiento de la inmigración ilegal.

La investigación, denominada operación ‘Litera’, comenzó en agosto de 2026 después de que la dueña del inmueble denunciara una serie de irregularidades detectadas durante un trámite administrativo. Su inquilino había acudido al Ayuntamiento de Vícar para empadronarse, pero allí le comunicaron que ya había otras personas inscritas en esa misma dirección.

La propietaria comprobó entonces que nueve inmigrantes figuraban empadronados en su vivienda sin que ella hubiera autorizado esas altas. Para conseguirlas, se habían presentado documentos que incluían autorizaciones supuestamente firmadas por la titular del inmueble, además de documentación identificativa de la misma.

A partir de la denuncia, los agentes de la Policía Nacional iniciaron las pesquisas para esclarecer cómo se habían realizado las inscripciones y quiénes estaban detrás de ellas. Los investigadores solicitaron y analizaron los expedientes municipales relacionados con los empadronamientos, unas gestiones que permitieron confirmar el uso de documentación falsificada para tramitar las altas en el domicilio.

Cobraban por los trámites de regularización

Las pesquisas permitieron identificar a uno de los principales investigados, que habría tenido acceso a documentación de la vivienda y de sus titulares. Según la investigación policial, esta persona actuaba en colaboración con otras para captar a inmigrantes interesados en conseguir un empadronamiento en España.

El procedimiento consistía en facilitarles la documentación necesaria para inscribirse en el domicilio a cambio de una cantidad de dinero. De esta forma, los implicados habrían ofrecido un servicio destinado a obtener certificados de empadronamiento sin contar con la autorización de la propietaria y utilizando documentos falsificados.

Los agentes también comprobaron que varios de los inmigrantes inscritos en la vivienda llegaron a presentar los certificados obtenidos de manera fraudulenta ante la Oficina de Extranjería de Almería. El objetivo era utilizarlos para solicitar autorizaciones de residencia y avanzar en sus respectivos procedimientos de regularización administrativa en España.

Cinco arrestados y la investigación abierta

La operación fue desarrollada por los grupos Ucrif I y II de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de la Comisaría Provincial de Almería. La actuación culminó el pasado 19 de octubre con la detención de los cinco sospechosos. Una vez practicadas las diligencias policiales, todos quedaron en libertad y el atestado fue remitido a la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Almería para su tramitación judicial.

La Policía Nacional mantiene abierta la investigación para localizar a otros posibles implicados y determinar el alcance de los hechos. Los agentes tratan de esclarecer si existen más personas relacionadas con la trama, así como las circunstancias en las que se tramitaron las inscripciones fraudulentas y el número total de inmigrantes que pudieron recurrir a este procedimiento.