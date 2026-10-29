Detenido un hombre acusado de violar a una mujer tras conocerla en una app y drogarla en Almería

La Policía Nacional ha detenido este jueves a un hombre en Huércal-Overa (Almería) acusado de haber abusado sexualmente de una mujer a la que previamente había drogado tras conocerse por una aplicación de citas. El individuo había creado un perfil falso para ocultar su identidad y le había ofrecido una bebida a la agredida, tras quedar con ella en su domicilio.

En una de las conversaciones, la víctima, residente en la región de Murcia, y el varón acordaron verse. Una vez en la vivienda, ella ingirió el líquido que le ofreció el sospechoso y, a los pocos minutos, según los informes policiales, comenzó a experimentar «mareos, desorientación y pérdida de fuerza muscular». Estas declaraciones son para las autoridades «síntomas compatibles con una posible sumisión química».

Tras unas horas, la mujer recuperó «parcialmente sus capacidades», y después consiguió «abandonar el inmueble y regresar a su domicilio», aunque presentaba «serias dificultades» y tampoco conocía «la ubicación exacta del lugar debido al estado en el que se encontraba». No obstante, ella se dirigió al centro sanitario más cercano para ser atendida.

Las autoridades ahora tratan de averiguar si el hombre aprovechó la situación en la que se encontraba la mujer para abusar sexualmente de la víctima. La denuncia provocó la apertura de una investigación policial, llevada por la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM), para tratar de esclarecer lo ocurrido e identificar al hombre acusado.

La utilización de un perfil falso por parte del individuo en la plataforma de encuentros dificultó su localización, pero gracias a la UFAM, posteriormente se le identificó y capturó. El hombre ya tenía varios antecedentes policiales por otros delitos. Todavía se desconoce la edad del arrestado, así como también las medidas judiciales que se le impondrán, por lo que preserva por ahora su presunción de inocencia.