La Policía Nacional interceptó a un hombre con una navaja oculta tratando de acceder al mitin de Abascal en Palma

La Policía Nacional interceptó a un hombre que portaba una navaja oculta entre sus ropas en las inmediaciones del recinto donde Santiago Abascal tenía previsto celebrar un mitin en Palma. El individuo fue localizado cuando deambulaba por la zona, aproximadamente 45 minutos antes del comienzo del acto de Vox, en pleno dispositivo de seguridad desplegado para proteger al líder nacional del partido.

Los agentes identificaron al sospechoso y, como medida preventiva, le colocaron los grilletes por seguridad durante la intervención. Así se aprecia en las imágenes en exclusiva de OKDIARIO, que muestran la actuación policial antes de la llegada de Abascal al recinto.

El incidente se produjo en medio de un importante despliegue policial. Más de un centenar de agentes participaban en el dispositivo de seguridad, con policías uniformados y de paisano distribuidos por la zona y entre el público, además de efectivos de seguridad privada. El objetivo era garantizar el desarrollo del mitin y proteger a los asistentes y al dirigente de Vox.

Finalmente, el hombre quedó en libertad y fue propuesto para la sanción. Según la información disponible, los agentes consideraron que, en principio, no había pruebas suficientes para sostener que tuviera intención de atentar contra Santiago Abascal.

La presencia de una navaja oculta en las inmediaciones de un acto político motivó la intervención policial, pero este hecho no demuestra por sí solo que existiera un plan para atacar al dirigente. Por tanto, no hay base suficiente para calificar lo ocurrido como un intento de atentado acreditado.

Abascal tenía prevista su llegada a Palma a las 12:05 horas del sábado. La intervención policial se produjo antes de su llegada, cuando los agentes vigilaban los movimientos de quienes se acercaban al recinto. La presencia de policías de paisano entre los asistentes y el despliegue de más de un centenar de efectivos formaban parte del amplio dispositivo de seguridad preparado para la visita.

El episodio vuelve a poner el foco en la seguridad de Santiago Abascal durante sus actos públicos. La actuación policial permitió identificar e interceptar al hombre antes del mitin, aunque, según los datos disponibles, no se apreciaron inicialmente pruebas suficientes para atribuirle una intención de atacar al líder de Vox.