Jódar sucumbe al bombardeo de Vacherot y se despide de Basilea

Curvas en ese camino que recorre Jódar hacia el top 10 del ranking y las ATP Finals en su primer año como profesional. Palabras mayores. Todavía hay subidas y bajadas propias de quien se está asentando en la élite. Ante Vacherot ocurrió una amalgama de ambas. Emergió para igualar el primer set adverso, pero se pasó de frenada cuando el partido se decidió en el tie break. Dos errores no forzados tumbaron su candidatura a cuartos de final en Basilea y premiaron el bonmbardeo de Vacherot, con más de un 80% de servicios al cuerpo de Jódar.

Así abrió el partido y del mismo modo lo cerró. Con un saque profundo que el español no pudo devolver. Fue su principal arma y también su primordial defensa. Así salió del embrollo cuando Jódar le apretó la soga y atacó cuando vio la oportunidad. Claro que Jódar rozó la impunidad. Se situaba 5-4 arriba en el tie break con dos saques a favor después de haber reaccionado con vigorosidad a perder el primer set también en el tie break. Fue entonces cuando se fundió a negro. Una caña, un revés al pasillo y un resto demasiado profundo. La derrota en tres actos consecutivos.