Huelga de Renfe hoy, 29 de octubre: horarios, servicios mínimos y trenes afectados por el accidente de Toledo

Los viajeros que tengan previsto desplazarse en tren este jueves 29 de octubre se enfrentan a una jornada especialmente complicada. A la huelga de 24 horas convocada por el Sindicato Español de Maquinistas y Ayudantes Ferroviarios (Semaf) se suman las alteraciones provocadas por el grave accidente ferroviario ocurrido en Urda, Toledo. El Ministerio de Transportes ha establecido servicios mínimos para garantizar parte de la movilidad, aunque Renfe ha advertido de que incluso los trenes incluidos en esos servicios podrían verse afectados por las consecuencias del siniestro.

¿A qué hora empieza y termina la huelga de Renfe?

La convocatoria comenzó a las 00:01 horas de este jueves y se prolongará hasta las 23:59 horas. El paro afecta al personal de conducción de todas las empresas del Grupo Renfe y fue anunciado por Semaf el 16 de octubre, antes del accidente ferroviario de Toledo. El sindicato decidió mantenerlo pese a la tragedia y trasladó sus condolencias a las víctimas y sus familiares, al tiempo que pidió prudencia a la hora de hablar de las causas del siniestro.

Servicios mínimos: Cercanías, AVE y Media Distancia

Los servicios mínimos establecidos por Transportes varían según el tipo de tren. En Cercanías circulará el 75 % de los servicios habituales durante las horas punta, mientras que el resto de la jornada se mantendrá el 50 %. Las franjas de mayor demanda son de 6:00 a 9:00 horas, de 13:30 a 15:30 y de 18:30 a 20:30 horas, por lo que conviene comprobar los horarios antes de acudir a la estación.

En los trenes de Media Distancia se ha fijado una media del 65 % de los servicios habituales. Por su parte, los servicios de Alta Velocidad y Larga Distancia tendrán un mínimo del 73 % de las circulaciones programadas. En el transporte de mercancías, el porcentaje establecido es del 26 %. Estos porcentajes no garantizan que todos los trayectos habituales estén disponibles, por lo que es recomendable consultar el estado concreto de cada viaje.

El accidente de Toledo complica los viajes a Andalucía

La huelga coincide con las consecuencias del grave accidente ferroviario registrado en Urda, que ha obligado a interrumpir la circulación de alta velocidad entre Madrid y Andalucía. Renfe ha advertido de que la situación puede afectar también a los trenes incluidos en los servicios mínimos y ha recomendado a los viajeros que consulten la información oficial antes de desplazarse.

Para atender a los pasajeros afectados por el corte ferroviario, se han previsto alternativas de transporte por carretera en determinados trayectos y conexiones aéreas adicionales entre Madrid y ciudades andaluzas. Estas medidas responden al accidente y no deben confundirse con los servicios mínimos establecidos por la huelga.

¿Por qué hacen huelga los maquinistas?

Semaf justifica la movilización por lo que considera un bloqueo de los acuerdos en materia de seguridad ferroviaria. Entre sus reivindicaciones figuran avances en los protocolos ante fenómenos meteorológicos adversos, la contratación de nuevos maquinistas, la atención en caso de arrollamientos y la fiabilidad del material ferroviario. Renfe, por su parte, sostiene que algunas de estas reclamaciones exceden de sus competencias y defiende que ha cumplido los compromisos que le correspondían.