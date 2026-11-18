Cajas de la mudanza, la bicicleta, unas sillas de jardín o el árbol de Navidad desmontado. Con los pisos cada vez más pequeños, muchas personas ven en su plaza de garaje el lugar perfecto para guardar todo lo que no cabe en casa. Al fin y al cabo, es suya, ¿no? Pero la realidad es más complicada: aunque la plaza sea de tu propiedad, no siempre puedes usarla como trastero. La Ley de Propiedad Horizontal marca unos límites claros, y conviene conocerlos antes de llenarla de trastos.

¿Prohíbe la Ley de Propiedad Horizontal guardar objetos en el garaje?

No de forma general. La ley no contiene ninguna norma que prohíba expresamente dejar objetos en una plaza de aparcamiento. De hecho, su artículo 3 reconoce a cada propietario el derecho exclusivo sobre su espacio privado, y la plaza de garaje lo es. Incluso hay sentencias que han avalado que los vecinos guarden bicicletas u otros enseres en sus plazas cuando los estatutos de la comunidad no lo prohibían.

Ahora bien, que no exista una prohibición general no significa que todo valga. La propia ley establece una serie de límites que se aplican a cualquier propietario, y hay situaciones en las que la comunidad sí puede impedir que conviertas tu plaza en un almacén.

Los límites que marcan los artículos 7 y 9.1

El artículo 7.1 de la Ley de Propiedad Horizontal permite a cada propietario hacer cambios en su espacio privado, pero solo si no menoscaban o alteran la seguridad del edificio, su estructura o su configuración exterior, ni perjudican los derechos de otro propietario. Esto es clave cuando no hablamos de unas cajas, sino de instalar un armario fijo, poner anclajes en las paredes o cerrar la plaza con una estructura: ese tipo de obras pueden necesitar el permiso de la comunidad.

Por su parte, el artículo 9.1 obliga a todos los propietarios a respetar los elementos comunes y a hacer un uso adecuado de ellos, evitando que se causen daños. En un garaje, eso significa que los objetos no pueden salirse de las líneas que delimitan tu plaza ni ocupar los pasillos, las rampas o las zonas de paso, ni dificultar las maniobras de los demás vecinos.

Cuándo puede prohibirlo la comunidad

Hay tres situaciones en las que sí puede estar prohibido guardar objetos en tu plaza de garaje:

Si lo prohíben los estatutos. Los estatutos de la comunidad o sus normas de régimen interior pueden establecer que las plazas se destinen exclusivamente a aparcar vehículos. Si es así, no podrás usarla como trastero.

Los estatutos de la comunidad o sus normas de régimen interior pueden establecer que las plazas se destinen exclusivamente a aparcar vehículos. Si es así, no podrás usarla como trastero. Si guardas objetos peligrosos. El artículo 7.2 de la ley prohíbe las actividades dañosas para la finca, molestas, insalubres, nocivas, peligrosas o ilícitas. Almacenar materiales inflamables, como botes de pintura, disolventes, combustible, colchones o muebles viejos, puede aumentar el riesgo de incendio y la comunidad puede exigir su retirada.

El de la ley prohíbe las actividades dañosas para la finca, molestas, insalubres, nocivas, peligrosas o ilícitas. Almacenar materiales inflamables, como botes de pintura, disolventes, combustible, colchones o muebles viejos, puede aumentar el riesgo de incendio y la comunidad puede exigir su retirada. Si invades las zonas comunes o dificultas el paso o las maniobras, por el artículo 9.1.

En estos casos, el presidente de la comunidad puede requerir al vecino que cese en esa actividad, y si no lo hace, la junta puede autorizar acciones legales.

Qué puedes guardar en tu plaza de garaje

Si los estatutos no dicen nada al respecto, guardar objetos que no supongan un riesgo, como una bicicleta, unas maletas o unas cajas bien colocadas, no constituye en principio una infracción, siempre que todo quede dentro de tu plaza y no moleste a nadie. Aun así, lo más recomendable es consultar los estatutos antes de hacerlo y evitar cualquier material inflamable.

Y un último aviso: el seguro de la comunidad no suele cubrir los objetos particulares guardados en el garaje, así que, si sufren daños por un incendio, un robo o una inundación, es probable que la pérdida corra de tu cuenta. Si de verdad necesitas espacio, alquilar un trastero puede ser una opción más segura.