Los propietarios o inquilinos que se sientan alguna molestia porque otro vecino deja una bicicleta en zonas comunes deben saber que pueden apelar a la Ley de Propiedad Horizontal y el Código Civil. El artículo noveno de la LPH recoge las obligaciones de los propietarios para respetar las instalaciones generales de la comunidad y esto tiene que ver con este vehículo que muchos pueden dejar apartados en instancias comunes. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre lo que dice la Ley de Propiedad Horizontal sobre el aparcamiento de bicicletas en zonas comunes.

Esto es un clásico de muchas comunidades de vecinos en España: los propietarios o inquilinos que dejan una bicicleta aparcada en el rellano atada con un candado. Esta es una práctica muy habitual que realizan los vecinos, a los que este vehículo no les cabe en casa y no tienen otra que dejarla en una zona común. Si hay mutuo acuerdo entre los demás propietarios, esto no debería suponer ningún problema, pero si hay una voz discordante, la ley les dará la razón.

De dictar justicia en este ámbito se encarga la Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre propiedad horizontal, que es la carta magna que recoge todos los derechos y obligaciones de los propietarios o inquilinos que forman parte de una comunidad. Aunque no haga mención específicamente al apartamiento de bicicletas en las zonas comunes, esta norma sí que toca este tema en su artículo noveno, en el que se habla de los espacios que tienen que ser respetados por todos los vecinos.

La Ley de Propiedad Horizontal y las bicicletas en los rellanos

En el punto número 1, apartado a), del artículo noveno se estipula que son obligaciones de cada propietario: «Respetar las instalaciones generales de la comunidad y demás elementos comunes, ya sean de uso general o privativo de cualquiera de los propietarios, estén o no incluidos en su piso o local, haciendo un uso adecuado de los mismos y evitando en todo momento que se causen daños o desperfectos».

Los vecinos que sientan como una molestia que otro propietario o inquilino aparque una bici en una zona común también pueden apelar al artículo séptimo que en su apartado número 2 deja claro que: «Al propietario y al ocupante del piso o local no les está permitido desarrollar en él o en el resto del inmueble actividades prohibidas en los estatutos, que resulten dañosas para la finca o que contravengan las disposiciones generales sobre actividades molestas, insalubres, nocivas, peligrosas o ilícitas».

Este apartado del artículo séptimo de la Ley de Propiedad Horizontal también da potestad a la junta de propietarios, a través de su presidente, a imponer una demanda vía judicial a los propietarios que, después de haber recibido un aviso por parte de la comunidad, sigan aparcando su bicicleta en una zona común del edificio. Incluso en los casos más reiterados y graves, esto podría acabar en una inhabilitación para entrar en la propiedad.

Este tema también lo toca el artículo 396 del Código Civil, que define los rellanos, escaleras o pasillos como zonas comunes de uso exclusivo para el tránsito y acceso y no como zonas de almacenamiento. Así que este aparcamiento tendrá que ser a través de un pacto amistoso entre el dueño del vehículo y el resto de propietarios que formen parte de la comunidad de vecinos.