Trabajar desde casa se ha convertido en algo completamente normal. De hecho, son cada vez más las personas que trabajan en remoto con su ordenador o también se puede dar el caso que tengamos un negocio, como una consulta, en nuestro propio piso. Por ello, una cosa es trabajar desde una habitación y otra bastante distinta convertir la vivienda en un lugar al que entran y salen personas durante todo el día ya que en ese momento puede que aparezcan dudas de si está permitido o no, sobre todo si los vecinos consideran que la actividad está generando molestias.

La Ley de Propiedad Horizontal contempla este tipo de situaciones en su artículo 7.2. Y aunque no incluye una lista cerrada de negocios permitidos o prohibidos, pero sí establece en qué casos puede intervenir la comunidad. El problema, por tanto, no es simplemente tener una actividad profesional en casa, sino qué efectos tiene esa actividad sobre el edificio y sobre quienes viven en él.

Los negocios que la comunidad de vecinos puede prohibirte montar en casa

El artículo 7.2 establece que ni el propietario ni el ocupante de una vivienda o local pueden desarrollar actividades prohibidas por los estatutos, que resulten dañosas para la finca o que sean molestas, insalubres, nocivas, peligrosas o ilícitas. A partir de ahí, todo depende bastante de cómo funcione realmente ese negocio. Una consulta médica, por ejemplo, no está prohibida por definición. Pero si recibe pacientes de forma constante, genera movimiento continuo en el portal o provoca molestias al resto de vecinos, la situación cambia. Lo mismo puede ocurrir con una academia, un centro de estética, una peluquería, una escuela de música o incluso un pequeño taller.

También pueden surgir problemas con tiendas físicas, almacenes o actividades que impliquen entrada y salida frecuente de mercancías. En estos casos no hace falta que exista ruido para que aparezcan conflictos, sino que a veces el problema está en el uso intensivo de las zonas comunes, en el tránsito constante de personas o en que la vivienda empieza a funcionar de una forma muy distinta a la prevista inicialmente. Eso sí, la comunidad no puede prohibir una actividad únicamente porque no guste. Tiene que existir una causa concreta o una prohibición válida en los estatutos.

Teletrabajar desde casa no entra en la misma situación

Aquí conviene hacer una diferencia bastante clara. Tener un despacho en casa, utilizar el ordenador durante horas o atender llamadas no convierte una vivienda en un negocio abierto al público. Un periodista, un diseñador, un abogado, un administrativo o cualquier profesional que trabaje desde casa puede hacerlo con normalidad. Si no hay clientes entrando, no existe ruido excesivo y tampoco se altera el uso de las zonas comunes, la comunidad no tiene motivo para exigir el cese de esa actividad.

Otra cosa es que alguien teletrabaje de una forma que sí cause molestias. Si se realizan llamadas a gritos durante la madrugada, se utiliza maquinaria ruidosa o se reciben personas constantemente, entonces el problema ya no es el teletrabajo, sino las molestias que se están generando. También hay que tener presente que algunas actividades necesitan licencias específicas o deben cumplir normativa municipal. La Ley de Propiedad Horizontal regula la relación entre vecinos y el uso del inmueble, pero no sustituye las exigencias que pueda establecer el ayuntamiento.

Qué puede hacer la comunidad si el negocio causa molestias

Cuando la actividad empieza a afectar de verdad al resto de propietarios, la comunidad tiene una vía para actuar, aunque no puede cerrar el negocio de manera inmediata por decisión unilateral. El presidente debe requerir al propietario o al ocupante para que cese la actividad que está generando el problema. Si no lo hace y las molestias continúan, la junta de propietarios puede acordar iniciar acciones judiciales.

Llegados a ese punto, será necesario demostrar lo que está ocurriendo. Ya para ello se pueden elaborar o solicitar informes acústicos, y también presentar comunicaciones previas, actas policiales o testimonios de otros vecinos que sirvan para acreditar que la actividad no es simplemente incómoda para alguien, sino que está afectando realmente a la convivencia. Si el juez da la razón a la comunidad, puede ordenar el cese definitivo de la actividad y fijar una indemnización por los daños causados. En los casos más graves, la propia Ley de Propiedad Horizontal contempla incluso la posibilidad de privar temporalmente al propietario del uso de la vivienda.

Los pisos turísticos tienen reglas propias

Las viviendas turísticas funcionan de otra manera. Desde abril de 2025 cuentan con un régimen específico y quien quiera destinar una vivienda a esta actividad necesita la aprobación previa de la comunidad. Es decir, que para aprobar, limitar, condicionar o prohibir el alquiler turístico se necesita una mayoría de tres quintas partes del total de propietarios, que representen también tres quintas partes de las cuotas de participación.

Existe entonces una diferencia importante respecto al resto de negocios. Una comunidad tiene una herramienta concreta para decidir sobre los pisos turísticos, mientras que en otras actividades habrá que mirar primero los estatutos y después comprobar si existen molestias reales.