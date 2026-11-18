Uno de los sectores de trabajo en los que las mujeres parece que todavía tienen un perfil algo minoritario es el de la construcción, aunque la situación ha empezado a cambiar, y cada vez son más las mujeres que optan por este trabajo, tal y como es el caso de Margarita Vidriales que hace ocho años dejó su puesto como administrativa contable para formarse en albañilería y probar una salida profesional diferente. Y a día de hoy es encargada de obra y asegura que gana alrededor de 33.000 euros al año.

A través de su cuenta en TikTok (@margaritavidrialesa) ha hablado su experiencia, desmontando algunas ideas que durante años han acompañado a los oficios de la construcción, especialmente la de que la fuerza física constituye una barrera insalvable para las mujeres. Y es que la maquinaria, la formación y la especialización han cambiado buena parte del trabajo diario en una obra tal y como ella muestra en redes. Aunque, Margarita no resta importancia a los riesgos de una profesión que sigue siendo exigente y en la que levantar peso, adoptar posturas forzadas o realizar movimientos repetitivos obliga a prestar especial atención a la prevención.

Margarita, albañila, habla de las condiciones de su trabajo

Antes de entrar en la construcción, Margarita trabajaba en administración y contabilidad, pero hace 8 años decidió aprender un oficio y abrirse camino en un sector en el que los salarios y las oportunidades laborales podían ser mejores. No fue simplemente cambiar de empresa o de puesto, sino empezar desde cero en un entorno en el que las mujeres continúan siendo una minoría. Y con los años ha ido ganando experiencia hasta convertirse en encargada de obra. Su sueldo ronda los 33.000 euros anuales, aunque esa cifra no puede trasladarse de forma automática a cualquier trabajador del sector. La remuneración depende de la categoría profesional, la experiencia acumulada, las funciones que se desempeñen, la empresa y el convenio aplicable en cada provincia. En su caso, la trayectoria muestra que especializarse puede abrir una vía laboral con mejores condiciones económicas.

Margarita insiste además en que buena parte del trabajo que antes dependía del esfuerzo físico puede hacerse hoy con ayuda de equipos mecánicos. «Cualquier oficio, con la maquinaria actual, puede ser realizado por cualquier persona. Muchas mujeres estudian estos oficios porque ven mejores salidas y sueldos más altos. Yo soy un claro ejemplo», asegura. Carretillas elevadoras, grúas y otras herramientas permiten mover materiales y realizar determinadas tareas sin depender únicamente de la fuerza.

La seguridad sigue siendo una cuestión fundamental

Eso no significa que la albañilería haya dejado de ser físicamente exigente. Margarita pone un ejemplo muy concreto cuando habla de los sacos de material: «Si levantamos un saco de 25 kg y nos lesionamos, la responsabilidad es nuestra». Precisamente la manipulación manual de cargas es uno de los riesgos que contempla específicamente la normativa de prevención laboral, junto con las posturas forzadas y los movimientos repetitivos.

El Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo recuerda que el Real Decreto 487/1997 obliga a evaluar los riesgos derivados de la manipulación manual de cargas y a adoptar medidas para reducirlos. La guía técnica actualizada en 2024 señala, además, que una carga superior a 25 kilos puede constituir por sí misma un riesgo no tolerable. Por ello, siempre que sea posible, deben utilizarse medios mecánicos o sistemas de organización que eviten esfuerzos innecesarios.

Para Margarita, la incorporación de más mujeres pasa precisamente por combinar formación, conocimiento de las herramientas y unas condiciones de trabajo adecuadas. Y es que puede que la tecnología elimine algunas barreras, pero no sustituye la preparación necesaria para trabajar de forma segura. Ese cambio también resulta importante en un momento en el que las empresas tienen dificultades para encontrar profesionales cualificados y muchos trabajadores con experiencia se acercan a la jubilación.

La construcción necesita unos 700.000 trabajadores

La falta de relevo generacional se ha convertido en uno de los principales problemas de la construcción española. La Confederación Nacional de la Construcción calcula que el sector requiere alrededor de 700.000 trabajadores aunque no significia que haya ese numero de vacantes publicadas, sino que se trata de una estimación de las necesidades de personal que afronta la actividad para responder a la demanda y sustituir a quienes abandonarán el mercado laboral.

El envejecimiento de las plantillas explica una parte importante del problema. Los profesionales con oficio y experiencia son cada vez más buscados, mientras que durante años la entrada de jóvenes no ha compensado las salidas. La crisis inmobiliaria de 2008 también dejó una huella profunda, ya que miles de trabajadores abandonaron la construcción y durante bastante tiempo disminuyó el interés por formarse en profesiones vinculadas a las obras. En este escenario, las mujeres representan una posibilidad de crecimiento para un sector que necesita ampliar su base de trabajadores. La propia CNC lleva tiempo señalando la necesidad de atraer nuevos perfiles y mejorar la formación. Y Margarita lo está viviendo desde dentro, construyendo una carrera que le permite cobrar unos 33.000 euros y ocupar un puesto de responsabilidad en obra, mientras defiende que los oficios ya no deben contemplarse como profesiones reservadas casi exclusivamente a los hombres.