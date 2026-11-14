Manuel Armando denuncia la diferencia de experiencia en la construcción: «No puede cobrar lo mismo un aprendiz»

Manuel Armando lleva más de 30 años trabajando en la construcción y conoce bien lo que supone aprender un oficio desde abajo. Ahora, con una larga trayectoria en reformas y convertido también en divulgador bajo el nombre de Bricomandy, ha vuelto a poner sobre la mesa uno de los problemas que, a su juicio, más está complicando el relevo generacional en el sector: la escasa diferencia entre lo que cobra alguien que empieza y un profesional con años de experiencia.

Durante una entrevista en el podcast Sector Oficios, Armando defendió que la formación práctica necesita un sistema que permita distinguir mejor entre quien todavía está aprendiendo y quien ya trabaja con autonomía. «No puede cobrar lo mismo un aprendiz que un profesional», sostiene. Su crítica no se dirige únicamente al salario, sino al coste que supone para una pequeña empresa dedicar tiempo a enseñar mientras asume sueldo, cotizaciones y una productividad que, al principio, suele ser menor.

Manuel Armando critica la poca diferencia entre un aprendiz y un oficial

El albañil asturiano asegura que uno de los principales problemas aparece precisamente cuando una empresa quiere incorporar a una persona sin experiencia. Durante los primeros meses, explica, hay que enseñarle a utilizar herramientas, preparar materiales, medir correctamente o ejecutar trabajos que un profesional hace de manera casi automática después de años en obra. Según ha contado en distintas intervenciones, la diferencia salarial entre un aprendiz y un oficial de primera puede quedarse por debajo de los 300 euros mensuales en algunos casos. A su juicio, esa distancia no compensa el tiempo que debe dedicar el profesional experimentado a formar al nuevo trabajador.

«Tú ahora le tienes que pagar lo mismo a uno que sabe que a uno que no sabe», afirmó durante la conversación. Armando insiste en que no plantea pagar mal a quien empieza, sino adaptar la retribución a la etapa de aprendizaje y facilitar que las empresas puedan asumir el coste de formar a nuevos profesionales.

No podemos olvidar que la construcción arrastra desde hace años dificultades para encontrar mano de obra cualificada. El propio Bricomandy distingue entre falta de trabajadores y falta de experiencia. Según explica, personas dispuestas a trabajar existen, pero cada vez resulta más complicado encontrar oficiales que dominen realmente el oficio y jóvenes dispuestos a pasar por un periodo largo de aprendizaje.

La formación en obra y el problema del relevo generacional

Armando recuerda los antiguos modelos de aprendizaje como una forma más sencilla de incorporar a jóvenes al sector. Actualmente siguen existiendo contratos formativos, aunque con una regulación diferente, pero su crítica se centra en que las pequeñas empresas y autónomos no encuentran suficientes incentivos para dedicar recursos a enseñar desde cero. Para él, el problema acaba convirtiéndose en un círculo difícil de romper. Los profesionales con experiencia tienen trabajo suficiente y poco tiempo para formar, mientras que las empresas que incorporan a un principiante deben asumir durante meses un rendimiento inferior al de un oficial.

A eso se suma un cambio generacional. Bricomandy reconoce que muchos jóvenes prefieren continuar estudiando antes que entrar directamente en una obra. Las condiciones físicas del trabajo, la imagen que durante años han tenido algunos oficios y la falta de una carrera profesional claramente definida tampoco ayudan. Sin embargo, insiste en que construcción no significa únicamente cargar sacos o trabajar con métodos antiguos. Buena parte del oficio ha cambiado y hoy incorpora materiales, herramientas y técnicas que poco tienen que ver con las de hace varias décadas.

Tecnología para hacer más atractiva la construcción a los jóvenes

Ese es precisamente otro de los puntos en los que Armando insiste. Aunque lleva más de tres décadas trabajando, se muestra partidario de introducir tecnología en prácticamente todas las fases de una reforma. Uno de los ejemplos que suele utilizar es el nivel láser. Recuerda que llegó a pagar alrededor de 2.500 euros por uno de los primeros equipos que compró, una inversión considerable en su momento, pero que le permitió trabajar con mucha más precisión y rapidez.

«Lo tradicional está muy bien», explica, aunque considera que herramientas como la plomada o el nivel de agua deberían enseñarse para entender los principios del oficio, no necesariamente para utilizarlas todos los días. En su trabajo apuesta por niveles láser, sistemas modernos de aislamiento, nuevos productos químicos y herramientas especializadas que reducen esfuerzo y mejoran el acabado.

También utiliza internet para localizar equipos que no encuentra fácilmente en distribuidores tradicionales. En algunas ocasiones ha recurrido al comercio electrónico para comprar herramientas específicas, como ventosas vibradoras para colocar piezas de gran formato. Las redes sociales forman parte de esa modernización. Bricomandy las utiliza como escaparate de su trabajo y como una forma de enseñar técnicas a otros profesionales y aficionados. Sus vídeos muestran procesos de fontanería, electricidad, impermeabilización o colocación de revestimientos.

Para Armando, atraer a jóvenes hacia estos oficios pasa por combinar ambas cosas: facilitar que puedan aprender sin convertir su contratación en un problema económico para quien les enseña y mostrar que la construcción actual también utiliza tecnología, precisión y conocimientos cada vez más especializados.