Se buscan albañiles para trabajar por sueldos de 75.000 euros en Estados Unidos: es urgente y se necesitan cubrir 456.000 puestos

El sector de la construcción en Estados Unidos atraviesa un momento complicado debido a la creciente falta de mano de obra. Según los datos de la Asociación de Constructores y Contratistas (ABC, por sus siglas en inglés), el país necesitará incorporar a 349.000 nuevos trabajadores este año y a otros 456.000 en 2027. Este desequilibrio entre la oferta y la demanda no se debe únicamente al crecimiento de la actividad constructora; también influyen otros factores, como el envejecimiento de la plantilla y la situación demográfica.

A esto se suma el aumento de la inversión en construcción, especialmente por el desarrollo de centros de datos destinados a la inteligencia artificial, que está disparando la demanda de técnicos cualificados y electricistas. «Estamos frente al mayor despliegue de infraestructuras de la historia humana, que va a generar una gran cantidad de empleos en oficios como electricistas, fontaneros y soldadores», afirmó Jensen Huang, CEO de Nvidia, en el Foro Económico Mundial. De acuerdo con la ABC, cada 1.000 millones de dólares destinados a proyectos de construcción generan aproximadamente 3.450 nuevos puestos de trabajo.

Buscan albañiles en Estados Unidos

La falta de profesionales en la construcción estadounidense no se debe a un único motivo, sino a una serie de factores que están agravando el problema. Uno de los más relevantes es la jubilación de los trabajadores veteranos. Según la ABC, buena parte de las nuevas incorporaciones que necesitará el sector en 2026 estarán destinadas a sustituir a empleados veteranos que abandonan el mercado laboral.

A esto se suma que los trabajadores de la construcción son cada vez más mayores, y algunos oficios presentan una situación especialmente crítica. Es el caso de los electricistas, donde aproximadamente uno de cada cinco profesionales supera los 55 años. Otro factor determinante es el desarrollo de los centros de datos, cuya construcción se ha acelerado por el auge de la inteligencia artificial.

La inmigración también influye en la disponibilidad de mano de obra. La ABC la considera un factor «difícil de predecir», ya que la reducción de los cruces fronterizos y el aumento de las salidas de trabajadores extranjeros podrían limitar todavía más el número de profesionales disponibles. Por último, desde la asociación apuntan a otras dificultades que también condicionan la actividad, como el elevado coste de los materiales, los aranceles y la rápida incorporación de nuevas tecnologías.

De acuerdo con la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos (BLS, por sus siglas en inglés), el salario anual mediano de los trabajadores de la construcción y sus ayudantes fue de 46.680 dólares en mayo de 2024. Si sólo se tienen en cuenta los profesionales de la construcción, esta cifra se elevó hasta los 47.120 dólares.

Requisitos y proceso de contratación

Para acceder a los puestos cualificados, las empresas suelen valorar la experiencia demostrable en el oficio, con referencias que permitan acreditar los trabajos realizados anteriormente. También se tiene muy en cuenta la formación técnica, especialmente los ciclos de FP relacionados con electricidad, soldadura, carpintería o mantenimiento.

Otro aspecto relevante para trabajar como albañil en Estados Unidos es el dominio del inglés; no es necesario contar tener un nivel C1, pero sí capacidad suficiente para desenvolverse en una obra. A esto se suma un requisito imprescindible: contar con el Documento de Autorización de Empleo. Además, algunas ofertas solicitan certificaciones específicas del oficio y carnet de conducir, sobre todo cuando el puesto implica desplazarse entre distintas obras.

El camino para conseguir un empleo en la construcción estadounidense se puede dividirse en tres etapas:

En primer lugar, tras la búsqueda de una oferta de empleo que se ajuste a su perfil profesional, el candidato debe demostrar su formación y experiencia en el sector. Una vez presentada la candidatura, la empresa puede realizar una entrevista por videollamada y solicitar una prueba práctica o un examen técnico para comprobar sus habilidades. La tercera fase suele ser la más larga, ya que la autorización de trabajo debe gestionarla el empleador y está condicionada por los cupos disponibles y los plazos administrativos de Estados Unidos. Entre las opciones habituales se encuentran los visados temporales para trabajadores no agrícolas y los permisos destinados a profesionales cualificados. Cada modalidad tiene sus propias condiciones en cuanto a formación, experiencia y duración de la estancia.

El papel de la inteligencia artificial

Uno de los principales motivos que explican este aumento de la demanda es el crecimiento de la inteligencia artificial y de las infraestructuras tecnológicas necesarias para ponerla en funcionamiento. Grandes compañías como Meta, Microsoft, Amazon, Google y Oracle tienen previsto invertir conjuntamente alrededor de 700.000 millones de dólares durante el próximo año.

La mayor parte de estas inversiones se dirigirá al desarrollo de la inteligencia artificial, incluida la producción de chips y, especialmente, la construcción de centros de datos. En este contexto, cada nueva instalación requiere la contratación albañiles, electricistas, fontaneros y técnicos especializados, lo que genera un importante efecto de arrastre sobre el empleo.