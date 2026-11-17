Dejar de pagar las cuotas de la comunidad de propietarios puede tener serias consecuencias. Las cuotas permiten afrontar la limpieza, el mantenimiento del edificio, los suministros, rehabilitaciones y las reparaciones de los elementos comunes. Cuando un propietario acumula recibos pendientes, el resto de vecinos puede verse obligado a cubrir temporalmente el desfase o la comunidad puede tener dificultades para atender sus gastos. Para responder a esta situación, la Ley de Propiedad Horizontal regula en su artículo 21 las medidas frente a la morosidad y los mecanismos que permiten reclamar las cantidades adeudadas.

La norma contempla varias vías: la junta puede aprobar medidas disuasorias proporcionadas, la deuda genera intereses desde que vence y la comunidad puede acudir a los tribunales mediante un procedimiento monitorio. Las decisiones deben adoptarse conforme a la ley, documentarse y comunicarse al propietario afectado. Además, el artículo de la LPH establece qué certificado debe acompañar la reclamación, qué ocurre si el deudor se opone y en qué condiciones pueden reclamarse los gastos jurídicos. El objetivo es facilitar el cobro de los recibos pendientes sin permitir actuaciones abusivas ni medidas que comprometan la habitabilidad de la vivienda.

Las medidas sobre las cuotas de la comunidad en la Ley de Propiedad Horizontal

El primer apartado del artículo 21 de esta Ley permite que la junta de propietarios acuerde medidas disuasorias mientras se mantenga la situación de morosidad. Entre los ejemplos que recoge figuran aplicar intereses superiores al interés legal o limitar temporalmente el uso de determinados servicios o instalaciones comunes.

La posibilidad no es ilimitada: las medidas no pueden ser abusivas ni desproporcionadas y tampoco pueden afectar a la habitabilidad del inmueble.

La medida debe aprobarse en junta: el administrador no puede imponerla unilateralmente. También puede incorporarse a los estatutos, pero nunca aplicarse con carácter retroactivo para penalizar impagos anteriores a su aprobación.

La deuda genera intereses y puede reclamarse judicialmente

El artículo establece que las cantidades debidas de las cuotas de la comunidad devengan intereses desde el momento en que debió realizarse el pago y este no se hizo efectivo. Por tanto, el retraso puede incrementar la deuda, incluso antes de que se inicie una reclamación judicial.

Además, la comunidad puede exigir no solo las cuotas ordinarias, sino también las derramas extraordinarias, los gastos comunes generales o individualizables y las aportaciones al fondo de reserva.

La reclamación puede dirigirse contra el propietario obligado al pago y también contra el titular registral, a efectos de ejecutar la deuda sobre el inmueble inscrito a su nombre. Si la junta lo acuerda, el secretario administrador profesional puede exigir judicialmente el pago.

Cómo funciona el procedimiento monitorio

El mecanismo específico para reclamar las cuotas de la comunidad impagadas es el procedimiento monitorio. Antes de acudir al juzgado, la comunidad debe aprobar en junta la liquidación de la deuda y dejar constancia del importe y de su desglose.

El certificado lo emite quien ejerza las funciones de secretario, con el visto bueno del presidente, salvo la excepción prevista para determinados secretarios-administradores profesionales.

También debe acreditarse que el acuerdo se ha notificado al deudor; si no puede realizarse la comunicación de otra manera, la ley permite publicarla en el tablón de anuncios o en un lugar visible durante, al menos, tres días.

La petición debe acompañarse de esa documentación. El Consejo General del Poder Judicial señala que la deuda ha de ser líquida, vencida, determinada y exigible.

Admitida la solicitud, el juzgado requiere al propietario para que pague o se oponga en 20 días. Si paga, el procedimiento se archiva; si no comparece ni abona la cantidad, la comunidad puede pedir la ejecución para cobrar la deuda, los intereses y las costas.

Qué ocurre si el propietario se opone o no paga las cuotas de la comunidad

Si el propietario se opone, el asunto continúa por el procedimiento declarativo que corresponda según la cuantía. La comunidad puede solicitar el embargo preventivo de bienes suficientes para cubrir deuda, intereses y costas.

El tribunal lo acordará sin exigir caución a la comunidad, aunque el deudor puede levantarlo mediante las garantías legales.

Los honorarios de abogado y procurador también pueden correr a cargo del moroso, dentro de los límites de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Si hay oposición, se aplican las reglas generales sobre costas; si la comunidad obtiene una sentencia totalmente favorable, podrán incluirse esos gastos aunque su intervención no fuera obligatoria.

También cabe recurrir a la mediación

El artículo también permite recurrir a la mediación, la conciliación o el arbitraje para resolver reclamaciones de cuotas y del fondo de reserva, conforme a la legislación aplicable.

El Consejo General del Poder Judicial recuerda que deben cumplirse los requisitos procesales vigentes, incluidos los relativos a los medios adecuados de solución de controversias cuando sean exigibles. La redacción actualizada de la Ley puede consultarse en el Boletín Oficial del Estado.