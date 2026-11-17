Estar en forma y quitarse esos kilos de más es una preocupación recurrente de millones de españoles, que además aumenta con la llegada de la Navidad y los correspondientes turrones, polvorones, mazapanes… Por este motivo, son muchos los que se apuntan al gimnasio en diciembre o en Año Nuevo para volver a sentirse bien consigo mismos.

No obstante, no basta solo con una rutina de deporte. Entrenar es uno de los factores fundamentales para lograr los objetivos fijados, pero a este hay que sumarle unos cuantos más, entre los que sobresalen la alimentación o el estilo de vida que tengamos.

Partiendo de esta base, es crucial saber que cada cuerpo es diferente y lo que a uno le puede funcionar con eficacia, a otro no le sirve o tarda mucho más tiempo en ver los resultados. Además de esto, la edad es otro factor determinante a la hora de perder peso.

Un adolescente puede conseguirlo con mayor facilidad, sin necesidad de esforzarse al máximo. Sin embargo, con el paso de los años, el cuerpo se vuelve más reticente a bajar grasa corporal, especialmente a partir de los 50 años. Por este motivo, existe una serie de métodos que se pueden aplicar en la rutina para alcanzar la meta marcada.

Recomendaciones para perder peso a partir de los 50

En cuanto vamos cumpliendo años, nuestro organismo nos pone cada vez más trabas a la hora de perder peso. El principal paso que debemos aplicar a nuestra rutina, aunque parezca una obviedad, pero muchos luego no lo siguen al pie de la letra, es hacer deporte.

Para lograr aumentar la tasa metabólica basal, que es la cantidad mínima de energía que tu cuerpo necesita en reposo para mantener las funciones vitales, debemos realizar, como mínimo, 150 minutos semanales de algún tipo de ejercicio. Por un lado, son muy importantes los ejercicios de cardio, como correr o andar a buen ritmo, pero también son claves los ejercicios de fuerza, ya sea en casa o con mancuernas en el gimnasio, para que nuestro cuerpo consuma calorías más rápido.

Otros consejos están relacionados con la alimentación. Lo más importante es controlar las comidas. No hace falta seguir una dieta a rajatabla, que puede resultar difícil de seguir y aburrida. En otras palabras, consumir determinados elementos que aceleren nuestro metabolismo es suficiente. Algunos ejemplos son beber dos o más litros de agua al día o alimentos ricos en soja.

Asimismo, el desayuno debe ser la principal ingesta del día. Hablamos de una comida trascendental en nuestro día a día que, además, favorece el aceleramiento del metabolismo. Este almuerzo debe contar, sin excepción, con lácteos, cereales integrales y fruta. Otras opciones son las clásicas tostadas con tomate y aceite, acompañadas de un café.

El último aspecto clave es un correcto descanso. Cuidar nuestro sueño es muy importante para hacer frente a la rutina, pero también para el interior de nuestro cuerpo. Un sueño estable y duradero también ayuda a acelerar el metabolismo. Por este motivo, los expertos aconsejan dejar los aparatos electrónicos un rato antes de dormir, para llegar a un estado de relajación plena.