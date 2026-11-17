El Ibex abrió la sesión de este martes con una bajada del 0,54% que le llevaba a perder los 19.900 puntos, y situarse en los 19.838,7 enteros. En los primeros momentos de negociación en la Plaza de la Lealtad, el valor del Ibex 35 más bajista era Indra (-2,1%). A este le seguían Arcelormittal (-2%) y Acciona (-1,6%).

Por el contrario, los componentes del selectivo con una apertura más positiva eran IAG (+0,4%), Logista (+0,3%) y Telefónica, con un alza del 0,1%.

El parqué madrileño sigue influenciado por los acontecimientos internacionales, como la guerra de Irán, los esfuerzos diplomáticos para ponerle fin y la incertidumbre en torno al suministro del crudo.

Ante esta coyuntura, el precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, bajaba un 0,9% en la apertura de las Bolsas europeas, hasta los 91,7 dólares por barril, mientras que el coste del West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, disminuía igualmente su precio un 0,9%, hasta los 85 dólares.

Junta extraordinaria de OHLA

En el terreno empresarial, antes de la apertura del mercado, eDreams ha informado de que registró un beneficio neto de 3,9 millones de euros durante su primer semestre fiscal, finalizado el 30 de septiembre, lo que supone un descenso del 88% respecto a las ganancias de 31,5 millones de euros del mismo periodo del año pasado.

Asimismo, OHLA celebrará junta general extraordinaria este martes con el objetivo de votar una agrupación de acciones, la autorización para que la compañía compre títulos y cambios en la composición del consejo de administración.

De su lado, Vodafone España ha indicado que facturó 1.841 millones de euros en su primer semestre fiscal, comprendido entre abril y septiembre de 2026, un 2,9% más que en el mismo periodo del año anterior, según las cuentas presentadas este martes por la ‘teleco’ controlada por el fondo británico Zegona.

Por último, Neinor Homes prevé celebrar este martes una junta general extraordinaria de accionistas con el fin de someter a aprobación la distribución de 220 millones de euros en dividendos hasta el segundo trimestre de 2027.

Resto de bolsas

Por su parte, las principales Bolsas europeas cotizaban con signo negativo, con París cayendo un 0,5%, Fráncfort un 0,9%, y Londres un 0,8%.

En el mercado de divisas, el euro recuperaba posiciones en su cruce frente al dólar, hasta negociarse a un tipo de cambio en los mercados de 1,1 ‘billetes verdes’, mientras que en el mercado secundario de deuda, el rendimiento del bono español a diez años se mantenía ligeramente por debajo del 4%, tras decrecer un 0,6%.