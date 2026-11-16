El Ibex comienza la sesión de este lunes con un avance del 0,20%, hasta situarse en los 20.060,90 puntos, consolidando así la cota psicológica de los 20.000 enteros que consiguió recuperar durante la pasada semana. El selectivo español mantiene el impulso después de acumular una revalorización semanal del 3,35%, un comportamiento que vuelve a acercarlo a sus niveles más elevados del año.

Entre los valores que más destacan en los primeros compases de negociación se encuentra Ferrovial, que lidera las ganancias con un repunte del 3,38%, seguida de Telefónica, que se revaloriza un 1,12%. En el extremo contrario aparecen las compañías siderúrgicas, con ArcelorMittal cediendo un 1,47% y Acerinox retrocediendo un 0,70%.

Con la temporada de presentación de resultados prácticamente concluida entre las grandes cotizadas españolas, el mercado centra su atención en los últimos compromisos empresariales pendientes. Inditex tiene previsto comunicar sus cifras el próximo 2 de diciembre, mientras que Solaria todavía no ha anunciado una fecha para publicar sus cuentas trimestrales.

De cara al resto de la semana, el martes, Alemania publicará los índices ZEW correspondientes a noviembre, que permitirán conocer cómo perciben los inversores y analistas las perspectivas de la mayor economía europea. En Estados Unidos se esperan las cifras de ventas minoristas y producción industrial de octubre.

El miércoles llegará una de las citas más relevantes para los mercados internacionales con la publicación de las actas de la última reunión de la Reserva Federal. Los inversores buscarán señales sobre la evolución de los tipos de interés y el margen de maniobra del banco central estadounidense ante las presiones inflacionistas. Ese mismo día, Reino Unido dará a conocer sus datos de inflación al consumo y de precios de producción.

El viernes, la confianza de los consumidores volverá a cobrar protagonismo, con la publicación del indicador preliminar de noviembre en la eurozona y la lectura definitiva del índice de sentimiento del consumidor estadounidense.

Resto de bolsas

El tono positivo de la Bolsa española encuentra cierto respaldo en las principales plazas europeas, aunque los movimientos son moderados y no todos los índices acompañan las subidas.

El DAX alemán gana un 0,14% y se sitúa en 26.793 puntos, mientras que el CAC 40 francés avanza un 0,20%, hasta los 8.383 enteros. En Londres, el FTSE 100 suma un 0,17% y alcanza los 10.923 puntos.

La excepción llega desde Milán, donde el FTSE MIB retrocede un 0,33%, hasta los 51.690 puntos. Por su parte, el EURO STOXX 50 permanece prácticamente sin cambios en el entorno de los 6.386 puntos.

Al otro lado del Atlántico, los futuros estadounidenses anticipan un comienzo de sesión bajista. Wall Street cerró el viernes con resultados dispares: el Dow Jones consiguió avanzar un 0,10%, mientras que el S&P 500 perdió alrededor de un 0,4% y el Nasdaq retrocedió un 0,91%.

Pese a la volatilidad de las últimas sesiones, los tres grandes índices estadounidenses consiguieron cerrar la semana con ganancias superiores al 2%, firmando su mejor balance semanal desde principios de agosto.

El sector tecnológico volverá a concentrar buena parte de las miradas durante los próximos días. Los inversores estarán especialmente pendientes de las novedades relacionadas con Nvidia y Anthropic, en un momento en el que las elevadas expectativas sobre la inteligencia artificial siguen condicionando las valoraciones de numerosas compañías estadounidenses.