En apenas unos días, la mayoría de ciudades españoles encenderán sus luces de Navidad, de modo que en la casas también muchas personas aprovecharán para decorar con el árbol, el belén y todo lo que nunca puede faltar. También los adornos y decoraciones en el exterior, como los reyes magos que muchos dejan colgando de la barandilla del balcón pero que puede ser un adorno que genere dudas y más si tiene grandes dimensiones.

Tenemos claro que el balcón de nuestra casa es un espacio de uso privado. Pero debemos tener en cuenta también, que no todo lo que afecta a su parte exterior depende exclusivamente del propietario de la vivienda. La Ley de Propiedad Horizontal establece límites cuando una actuación modifica la configuración exterior del inmueble, afecta a elementos comunes o puede provocar molestias o riesgos. Por eso, antes de colgar a Melchor, Gaspar y Baltasar de la barandilla conviene saber qué permite realmente la normativa y en qué casos puede intervenir la comunidad de propietarios.

Qué dice la Ley de Propiedad Horizontal sobre los balcones

La Ley de Propiedad Horizontal no menciona de forma específica los adornos de Navidad, pero sí regula las actuaciones que pueden modificar el aspecto exterior de un edificio. En concreto, el artículo 7.1 establece que cada propietario puede realizar modificaciones dentro de su vivienda siempre que no menoscabe la seguridad del inmueble, su estructura general ni su configuración o estado exteriores. La cuestión está precisamente en ese último punto. La fachada es un elemento común del edificio y en ella se incluyen aquellas partes exteriores de balcones y terrazas que forman parte de su imagen. Por tanto, no es lo mismo colocar un pequeño adorno dentro del balcón que instalar una estructura grande sujeta a la fachada o realizar perforaciones para fijarla.

Entonces, una decoración temporal y que además pese poco no tiene por qué convertirse automáticamente en un problema. Sin embargo, si los Reyes Magos sobresalen claramente hacia el exterior, necesitan anclajes especiales o modifican de forma apreciable la imagen del inmueble, la comunidad puede intervenir. Por otro lado, conviene comprobar los estatutos y las normas internas ya que es posible que la comunidad ya tenga acuerdos sobre objetos colocados en barandillas, toldos, luces o decoraciones visibles desde la calle, especialmente en edificios donde este tipo de situaciones ha provocado conflictos anteriormente.

La comunidad de vecinos puede fijar límites

La Junta de Propietarios tiene capacidad para aprobar normas relacionadas con los elementos comunes y con determinados aspectos que afectan al conjunto del edificio. Esto permite establecer condiciones para la decoración exterior, siempre dentro de lo que marca la propia Ley de Propiedad Horizontal. La comunidad puede decidir, por ejemplo, que no se coloquen objetos fuera de las barandillas, establecer límites de tamaño o fijar horarios para las luces navideñas. También puede actuar cuando una instalación afecta a elementos comunes o contradice acuerdos aprobados previamente.

El artículo 17 de la Ley de Propiedad Horizontal regula las mayorías necesarias para los acuerdos de la comunidad. Y cuando no existe una regla específica para una determinada cuestión, pueden aplicarse las mayorías previstas para los acuerdos ordinarios, aunque el porcentaje requerido dependerá siempre del tipo de actuación concreta que se pretenda aprobar.

También importa la seguridad de los adornos navideños

Más allá de la estética, existe otro aspecto que resulta especialmente importante cuando hablamos de figuras colgadas en balcones: la seguridad. Un Rey Mago de grandes dimensiones colocado en una planta elevada debe estar correctamente fijado para evitar que el viento pueda desprenderlo. Si una figura cae a la calle, sobre un vehículo o sobre otra persona, el problema deja de ser únicamente vecinal. Por eso es recomendable utilizar sistemas de fijación adecuados y evitar instalaciones improvisadas, especialmente en balcones muy expuestos a rachas de viento.

Las luces también pueden provocar conflictos. El artículo 7.2 permite actuar frente a actividades que resulten molestas, peligrosas o perjudiciales para la finca. Unas luces navideñas normales difícilmente llegarán a ese nivel, pero la situación puede cambiar si son especialmente intensas, parpadean toda la noche, generan ruido o están conectadas mediante una instalación eléctrica deficiente.

Entonces, ¿puedo poner a los Reyes Magos en mi balcón?

En principio, sí se pueden colocar adornos navideños en un balcón siempre que sean temporales, estén correctamente instalados y no afecten de manera relevante a la fachada ni a otros elementos comunes. También deben respetarse los estatutos y los acuerdos que haya aprobado la comunidad. La situación cambia cuando la decoración requiere perforar la fachada, utiliza zonas comunes, sobresale de manera importante hacia la calle o puede generar un riesgo. En esos casos es recomendable consultar previamente al presidente o al administrador de la finca.

Además, dependiendo del lugar en el que se encuentre el edificio, pueden existir ordenanzas municipales o normas especiales de protección de fachadas, especialmente en centros históricos o inmuebles catalogados. Así que Melchor, Gaspar y Baltasar pueden perfectamente estar en tu balcón estas Navidades. Pero eso sí, mejor hacerlo sin modificar la fachada, sin molestar a los vecinos y asegurándose de que ningún golpe de viento termine adelantando su llegada a la calle.