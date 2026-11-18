Palma incorporará este año un nuevo atractivo a su programación navideña: un Mercat de Nadal con más de 60 casetas en el Parc de la Mar. Este espacio será una de las principales novedades de la campaña Palma, tot un centre de diversió, que se celebrará del 21 de noviembre de 2026 al 10 de enero de 2027 y llevará actividades familiares a diferentes plazas y zonas comerciales de la ciudad.

La iniciativa, que alcanza su 27 edición, ha sido presentada este miércoles e impulsada por AFEDECO, PIMECO, el Ayuntamiento de Palma y el Consell de Mallorca. El objetivo es llenar de ambiente las calles durante la Navidad, atraer tanto a residentes como a visitantes y aprovechar las actividades de ocio para impulsar las compras en los establecimientos de proximidad.

El nuevo mercado del Parc de la Mar coincidirá, además, con el entorno en el que está previsto celebrar el encendido de las luces de Navidad, lo que reforzará el protagonismo de esta zona durante las fiestas. Sus más de 60 puestos se convertirán en uno de los puntos de encuentro de la programación.

La pista de hielo y las atracciones volverán a Palma

Junto al nuevo mercado navideño, la campaña mantendrá algunos de los reclamos que ya se han convertido en habituales de la Navidad palmesana. Es el caso de la pista de hielo de Eusebi Estada, que volverá a ser uno de los principales espacios de ocio, acompañada de propuestas como Mini Choc, jumping y multijuegos.

Las atracciones infantiles y familiares también se repartirán por numerosos puntos de la ciudad. Entre las plazas y espacios incluidos en la programación figuran las Columnas, Plaça Major, Olivar, Santa Catalina, Alexander Jaume, Fleming, Madrid, Miquel Dolç, París, Santa Pagesa, Wi-Fi y el Parc de les Estacions, además de Vía Roma.

Otra de las propuestas que regresará será la de los trenes de Navidad, que realizarán recorridos por el centro y otras zonas comerciales de Palma. La iniciativa busca facilitar los desplazamientos de las familias entre distintos puntos de la ciudad y animarlas a descubrir sus espacios comerciales.

El comercio local, otro de los protagonistas

Más allá de las actividades de ocio, la campaña pretende aprovechar el movimiento de personas que generan estas propuestas para favorecer al pequeño comercio. La presidenta de AFEDECO, Joana Manresa, ha defendido que el objetivo es que las familias no solo acudan a disfrutar de las atracciones o del mercado navideño, sino que también recorran las calles y visiten los establecimientos.

Manresa ha destacado la combinación de nuevas iniciativas con otras propuestas tradicionales, como las atracciones de feria y la pista de hielo. A su juicio, esta mezcla permite renovar la campaña sin perder los elementos que han formado parte de ella durante años.

En la misma línea, la presidenta de PIMECO, Carolina Domingo, ha afirmado que las actividades repartidas por las plazas y barriadas contribuirán a generar movimiento económico en diferentes zonas de Palma. También ha animado a las familias a aprovechar la programación para conocer la oferta del pequeño comercio en unas fechas especialmente importantes para el sector.

Por su parte, la concejal de Comercio del Ayuntamiento de Palma, Lupe Ferrer, ha subrayado el carácter familiar de la propuesta y su capacidad para atraer visitantes de otros municipios. La edil ha defendido que la campaña permite combinar el ocio, la gastronomía y las compras, al tiempo que se fomenta el uso de los espacios públicos.

La consellera de Promoción Económica y Desarrollo Local del Consell de Mallorca, Pilar Amate, también ha puesto el acento en la importancia de respaldar al comercio de proximidad durante la Navidad, mientras que la directora general del Govern, María Antonia Sansó, ha agradecido la colaboración de las instituciones, las organizaciones empresariales y los comerciantes.

La campaña Palma, tot un centre de diversió volverá a apostar por una Navidad repartida por distintos barrios, con actividades para todos los públicos y el comercio local como uno de sus ejes. La programación se prolongará durante siete semanas, desde el 21 de noviembre hasta el 10 de enero.