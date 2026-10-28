El multitudinario encendido del alumbrado navideño de Palma será el 21 de noviembre y, por primera vez, en el Parc de la Mar y no en el centro de la capital balear, como era habitual hasta la fecha, en uno de los actos que está llamado a ser uno de los más destacados del inicio de las fiestas navideñas en la ciudad.

El año pasado, el encendido simultáneo de los más de 3.000 módulos lumínicos tuvo como emplazamiento una nueva ubicación, la Plaza de España, con el objetivo de garantizar una mejor visibilidad y la seguridad del numeroso público, que supera las 20.000 personas.

Este año habrá una ubicación de mayor formato porque la propuesta también lo será, un espectáculo de distintas disciplinas y modalidades artísticas y muchas sorpresas, adjudicado a la empresa DEEJAYSGRUP SL por un importe de 373.769 euros.

La contratación incluye la producción integral de un espectáculo de gran formato que combinará diferentes disciplinas y recursos artísticos. El espectáculo concluirá con el tradicional acto del encendido de las luces de Navidad, acompañado de una cuenta atrás.

Fue el pasado mes de septiembre cuando la Junta de Govern aprobó el inicio hoy formalizado del expediente de contratación para la producción artística, técnica y logística del espectáculo del encendido de luces de Navidad.

Con este procedimiento, el Ayuntamiento de Palma busca consolidar el encendido de luces como uno de los grandes actos de inicio de la programación navideña de la ciudad.

El presupuesto total de Palma para la instalación de los 3.350 módulos de luz y 614.396 metros de guirnalda de un alumbrado instalado en unas 200 calles ronda los 1,9 millones de euros.

A lo largo de la presente legislatura, el Ayuntamiento de la capital balear ha procedido a una renovación completa en algunas zonas de la ciudad donde las instalaciones eran antiguas o no cubrían adecuadamente las necesidades decorativas.