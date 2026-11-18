Fibra de vidrio, resina y cemento se posicionan como la nueva moda en decoración frente a las tradicionales piezas de color terracota. La esencia ya no es llenar el balcón de macetas de este tipo, sino apostar por unas pocas piezas con carácter.

Con el cambio de estaciones, muchos hogares empiezan a replantearse su decoración en balcones, terrazas e interiores. Macetas de mayor tamaño, formas más originales y materiales ligeros que desplazan, sin eliminarla, a la clásica maceta de barro.

De simple recipiente a pieza decorativa

La tendencia consiste en tratar la maceta como un elemento más del mobiliario. En lugar de repartir por el suelo numerosos recipientes pequeños, los decoradores recomiendan elegir dos o tres piezas de gran volumen, con acabados que se vean. Texturas que imitan la piedra, superficies lisas, relieves o líneas geométricas.

Materiales que pesan menos y duran más

La fibra de vidrio, la resina y los materiales al aire libre facilitan el traslado. Según el sector jardinero, la resina se ha vuelto especialmente práctica por su ligereza y su bajo mantenimiento, y algunos modelos ya incluyen sistemas de drenaje integrados.

La resina de doble capa se recomienda en terrazas muy soleadas, mientras que en zonas de sombra bastan los modelos de fibra, más fáciles de mover.

El barro no desaparece

La terracota sigue vigente, sobre todo por su aspecto natural y porque absorbe parte de la humedad del sustrato. Lo que cambia es que este 2027 deja de ser opción por defecto y comparte espacio con otras alternativas.

Cómo renovar el balcón sin obras

Un método sencillo para darle una vuelta a la estética puede consistir en sustituir varias macetas por una o dos grandes, colocadas junto a una pared o en una esquina. Funciona bien combinar una pieza alta de acabado pétreo con otras más bajas y plantas colgantes, en tonos arena, gris, verde oliva o tierra.

Antes de comprar, conviene revisar cuatro aspectos:

Drenaje : que el recipiente tenga orificios para evitar el encharcamiento y proteger las raíces.

: que el recipiente tenga orificios para evitar el encharcamiento y proteger las raíces. Peso : en balcones pequeños, priorizar materiales ligeros y comprobar la carga que admite la estructura.

: en balcones pequeños, priorizar materiales ligeros y comprobar la carga que admite la estructura. Tamaño : que se adapte al crecimiento de las raíces de cada especie.

: que se adapte al crecimiento de las raíces de cada especie. Exposición: elegir materiales y colores según el sol y la lluvia que reciba el espacio.

También es recomendable consultar las normas de la comunidad de propietarios antes de colocar elementos en barandillas o fachadas.