Cristiano Ronaldo celebra el BOAT: «¡El Balón de Oro de todos los tiempos también es vuestro!»

Cristiano Ronaldo ha compartido su felicidad tras ser reconocido como el mejor Balón de Oro de la historia (BOAT). En sus redes sociales ha lanzado un mensaje en el que agradece a todos los que le han apoyado y votado durante los últimos días para superar a Leo Messi y que su versión de 2008 sea considerada como la mejor de un futbolista en la historia. «¡El fútbol pertenece a los fans! Gracias a todos los fans de todo el mundo, el Balón de Oro de todos los tiempos también es vuestro», señala el portugués.

De esta manera, el astro luso festejaba a lo grande una distinción que ha sido elegida por el público, en una votación abierta por France Football entre los 10 futbolistas de la historia con al menos dos Balones de Oro. Se votaba la versión de cada uno de ellos en los años en los que fueron premiados y la afición ha otorgado el premio a Cristiano.

El BOAT, distinción que reconoce al mejor jugador del mundo en su mejor momento, recae sobre la versión del portugués en 2008, cuando jugaba en el Manchester United. En una votación popular en la web del galardón, los aficionados han decidido, entre todas las posibilidades, que el mejor jugador de todos los tiempos es el Cristiano Ronaldo de ese año. Se ha impuesto en la votación a Leo Messi en 2012, mientras que tercero ha vuelto a quedar el portugués pero en 2017.

De hecho, los 13 Balones de Oro ganados por ambos se encuentran en las 14 primeras posiciones de la clasificación. Es decir, que el público ha considerado que siete de las ocho temporadas en las que Messi se lo llevó y las cinco en las que lo hizo el astro luso son las mejores de un jugador en la historia del fútbol. Sólo se cuela ahí Ronaldo Nazario en 2002, en 13ª posición, mientras que en la 15ª aparece de nuevo el brasileño, en la edición de 1997.

El Real Madrid se hacía eco de la distinción, tras conocerse el resultado de la votación, pese a que se le reconoce por su temporada 2008, la última en el United antes de fichar por el conjunto blanco: «Cristiano Ronaldo ha sido galardonado con el premio B.O.A.T. (Best of All Time), que reconoce la mejor edición del Balón de Oro de la historia. Los usuarios de France Football han elegido a través de una votación en su página web al delantero por su temporada de 2008, cuando conquistó este galardón individual como jugador del Manchester United».