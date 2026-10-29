La reconciliación entre Cristiano y la Federación de Portugal es oficial: el cariñoso mensaje tras ganar el B.O.A.T

La Federación Portuguesa de Fútbol tuvo un cariño con Cristiano Ronaldo después de que en la tarde del miércoles France Football anunciara que el portugués ganara el B.O.A.T. Este es un galardón que ha entregado la revista francesa al mejor Balón de Oro de la historia y tiene que ver con el galardón al mejor jugador del año que el por entonces jugador del United ganó en el año 2008.

Días después de entregar a Harry Kane el Balón de Oro en Londres, France Football publicó en la tarde del miércoles los resultados de su nuevo premio: el B.O.A.T que ha entregado al mejor Balón de Oro de la historia. Hace unas semanas, la revista francesa abrió una votación (previo pago de 1 euro) con una lista de los ganadores del Balón de Oro y los usuarios eligieron al ganado por Cristiano Ronaldo en 2008 como el mejor galardón al mejor jugador del año.

En ese año, Cristiano Ronaldo conquistó la Premier League y la Champions League con el United, además de la Bota de Oro. Esto le valió para quedar por delante en la votación de Lionel Messi (281 puntos), Fernando Torres (179), Iker Casillas (133) y Xavi Hernández (97). En este B.O.A.T, en cuya votación participaron 5.000 usuarios, Cristiano Ronaldo se llevó el 75% de los votos por delante del Balón de Oro de Messi en 2012, que se llevó el 9%, y del propio Cristiano en 2017, que se llevó el 6%.

El mensaje de la federación de Portugal a Cristiano Ronaldo

La Federación Portuguesa de Fútbol tuvo un cariño con Cristiano Ronaldo y le quiso mandar un mensaje a través de las redes sociales después de anunciarse el galardón al mejor Balón de Oro de la historia. «De 2008 para la eternidad. El Balón de Oro de todos los tiempos es portugués. 🇵🇹 ¡Felicidades, Capitán!», escribió en su perfil oficial de las redes sociales.

De 2008 para a eternidade. A Bola de Ouro de todos os tempos é portuguesa. 🇵🇹 Parabéns, Capitão! 👑 @ballondor | @Cristiano https://t.co/GVXvrTFL3x — Portugal (@selecaoportugal) October 28, 2026

Hay que recordar que la Federación de Portugal anunció hace unos días una sanción mínima de 30 días de suspensión y 255 euros de multa a Cristiano Ronaldo por abandonar la concentración de Portugal en Copenhague y por ello podría estar en la convocatoria de Jorge Jesus para la ventana de selecciones del mes de noviembre.

El comunicado de la sanción a Cristiano Ronaldo fue el siguiente:

En estos términos y con los fundamentos expuestos, el Consejo de Disciplina de la Federación Portuguesa de Fútbol decide, en el presente procedimiento, considerar plenamente justificada la acusación y, en consecuencia, condenar a Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro por la comisión, en una ocasión y de manera intencional, de la infracción disciplinaria prevista y sancionada por el párrafo 1 del artículo 160 de la RDFPF, aplicándole, en consecuencia, la sanción de suspensión por 30 (treinta) días y, adicionalmente, la sanción de una multa que se fija en 2,5 UC, es decir, 255,00 € (doscientos cincuenta y cinco euros).