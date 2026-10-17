Cristiano Ronaldo convierte el agua en oro: una inversión de 20 millones, un manantial y una fábrica en un pueblo de 34.000 habitantes

Cristiano Ronaldo está en una nueva etapa de su vida y desde hace tiempo, el portugués lleva formando un imperio que se sostenga a partir del momento de su retirada. Son muchos los rumores que se dieron en los últimos meses de que le queda poco tiempo en el fútbol, puesto que en agosto de este año anunció que se retira del fútbol durante un año. A sus 41 años, el delantero ha insinuado que este podría ser, efectivamente, su último año, un pensamiento que resuena con la magnitud de sus logros y la dedicación que ha invertido en su arte durante más de dos décadas. Mientras tanto, sigue invirtiendo su fortuna en negocios que sostengan su nivel de vida en un futuro y el último ha sido otra empresa de agua.

La nueva apuesta empresarial de Cristiano se encuentra en Gostei, una pequeña localidad del municipio de Bragança, en Portugal, con una población de 34.000 habitantes. Allí se está construyendo una planta destinada a embotellar agua mineral procedente de un manantial de la zona. La operación se articula a través de Maravilha Decimal, una sociedad participada a partes iguales por el futbolista y el Grupo Outeirinho, compañía portuguesa con experiencia en el sector del agua. La elección de una pequeña localidad del norte portugués contrasta con los grandes escenarios en los que suele moverse el futbolista, pero el alcance del proyecto va mucho más allá de su ubicación. La inversión prevista ronda los 20 millones de euros y la futura instalación aspira a convertirse en un centro de producción con capacidad para abastecer a mercados extranjeros.

Las obras ya han comenzado, con trabajos de preparación del terreno y cimentación. La previsión de los responsables es que la fábrica esté terminada a finales de 2027 y comience a funcionar a principios del año siguiente. La planta contará con tres líneas de llenado y podrá trabajar con botellas de vidrio y plástico. Las estimaciones facilitadas por uno de los responsables del proyecto sitúan su capacidad en entre 500 y 600 millones de litros de agua al año. Una cifra que revela la dimensión de la apuesta y que sitúa la exportación como una de las prioridades comerciales de la futura marca.

La inversión también tendrá repercusión en el entorno. En una primera fase, la fábrica prevé incorporar entre 30 y 35 trabajadores, aunque la plantilla podría crecer si la actividad se amplía. Para una localidad como Gostei, la llegada de una infraestructura industrial de estas características supone una oportunidad para generar empleo y actividad económica, aunque el desarrollo del proyecto deberá avanzar conforme a los requisitos técnicos y administrativos correspondientes.

El negocio del agua no es nuevo para Cristiano Ronaldo

Esta operación tampoco supone una incursión aislada en el sector. Cristiano ya está vinculado a URSU9, una marca de agua mineral que presentó en 2023 y que también está relacionada con el Grupo Outeirinho. La nueva planta amplía su apuesta por esta industria y le permite participar en un proyecto de mayor escala en Portugal, su país de origen. El agua se suma así a una cartera de negocios que abarca distintas áreas, desde la hostelería y el bienestar hasta la moda y el sector inmobiliario. Una estrategia con la que el delantero ha ido extendiendo su actividad empresarial más allá de los ingresos ligados a su carrera deportiva.

En paralelo, Georgina Rodríguez también ha desarrollado sus propios proyectos, después de desvincularse de Cristiano en la clínica capilar, donde figuraba como administradora mancomunada. La empresaria ha impulsado Bellalisa, una iniciativa centrada en el sector inmobiliario de lujo, mientras continúa construyendo una marca personal independiente de la trayectoria futbolística de su pareja.

El futuro de Cristiano Ronaldo todavía está ligado al césped, pero sus inversiones muestran que ya trabaja en otras vías para mantener su actividad profesional cuando llegue el momento de retirarse.