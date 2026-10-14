Georgina Rodríguez muestra por primera vez el ramo de su boda con Cristiano Ronaldo y revela dónde lo guarda

La boda de Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo sigue guardando secretos casi dos meses después de su celebración. Aunque durante semanas circularon rumores sobre un posible enlace, la pareja consiguió mantener en la más estricta intimidad uno de los días más importantes de su historia de amor. Fue el propio futbolista quien confirmó que se habían dado el ‘sí, quiero’ el pasado 11 de agosto con una fotografía de sus manos entrelazadas en la que mostraba sus alianzas de oro amarillo. Desde entonces, los detalles de la ceremonia han ido saliendo a cuentagotas y ahora ha sido la empresaria quien ha permitido descubrir dos nuevos protagonistas de aquel día: su ramo de novia y la figura de la Virgen de Fátima que los acompañó durante la celebración.

«El ramo de nuestra boda y la virgen que nos acompañó aquel mágico día. 11/8», ha escrito Georgina junto a una fotografía que revela una faceta mucho más íntima de su enlace con el delantero portugués. En la imagen, las ramas verdes del arreglo floral descansan en un jarrón de tonalidades claras, colocado sobre una mesa de piedra, junto a una figura blanca de la Virgen. Una estampa sencilla y alejada del lujo y la ostentación con los que habitualmente se relaciona a la pareja, que ha preferido reservarse para sí misma buena parte de los recuerdos de su boda.

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La publicación también permite conocer qué ha hecho Georgina con el ramo después de la ceremonia. En lugar de desprenderse de él o guardarlo como un recuerdo apartado de la vista, la modelo lo ha incorporado a la decoración de su hogar, donde comparte espacio con la imagen religiosa que tuvo un significado especial para los recién casados. El arreglo está compuesto por ramas de olivo, una elección que se aleja de los tradicionales ramos de flores y apuesta por una estética natural, sobria y mediterránea. Sus hojas verdes y grisáceas contrastan con los tonos neutros del jarrón y de la superficie sobre la que descansa, en una composición que encaja con la discreción que ambos quisieron imprimir a su enlace.

La presencia de la Virgen de Fátima tampoco es casual. La fe tuvo un papel importante en la celebración de Cristiano y Georgina, que, después de intercambiar sus votos matrimoniales, se desplazaron hasta el Santuario de Nuestra Señora de Fátima, en Portugal, donde recibieron una bendición privada. La fotografía compartida ahora por la empresaria recupera precisamente ese componente espiritual y permite entender mejor el significado que algunos de los objetos de aquel día conservan para ellos. Más allá de las alianzas o de los diseños elegidos para la ocasión, la pareja quiso que su boda estuviera vinculada a sus creencias y a su vida familiar.

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Una boda en el salón de su casa y con sus cinco hijos como testigos

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez celebraron su enlace el pasado 11 de agosto en su residencia de Cascais, en Portugal, en una ceremonia íntima a la que asistieron sus cinco hijos. La elección del lugar sorprendió después de semanas de especulaciones sobre cómo sería una boda que, por la dimensión internacional de sus protagonistas, había despertado una enorme expectación. Sin embargo, lejos de organizar un gran acontecimiento con numerosos invitados y una puesta en escena espectacular, ambos optaron por celebrar su unión en el salón de su propia casa.

La empresaria explicó en una entrevista con Vogue que aquella decisión respondía a su deseo de convertir un espacio cotidiano en un recuerdo que acompañara a toda la familia durante el resto de sus vidas. «Hemos decidido hacerlo en el salón de nuestra casa, donde desayunamos, almorzamos y cenamos, y donde vivimos la realidad de nuestras vidas», contó. Georgina quería que sus hijos pudieran recordar el lugar en el que sus padres se prometieron amor y que aquel momento formara parte de la historia familiar, sin necesidad de trasladarse a un escenario extraordinario para la ocasión. «Dentro de treinta años quiero que los niños piensen: En esta mesa ocurrió algo maravilloso: los votos matrimoniales de nuestros padres», explicó en la citada publicación.

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Georgina reconoció, además, que sus expectativas sobre el matrimonio habían cambiado con el paso de los años. «Cuando era pequeña, soñaba con el castillo más grande, la carroza más grande, el vestido más largo, una corona llena de diamantes. Y ahora digo: no. Quiero algo íntimo, con mi pareja y nuestros hijos, en casa», confesó. La empresaria dejó claro así que, para ella, la importancia de aquel día no estaba en la dimensión del evento, sino en compartirlo con las personas más importantes de su vida.