Ni invitados ni avisados: la familia de Cristiano Ronaldo se enteró de su boda con Georgina minutos antes de hacerse pública

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez se dieron el «sí, quiero» el pasado 11 de agosto en una ceremonia íntima celebrada en el propio salón de su casa. Como no podía ser de otra manera, la boda no tardó en acaparar multitud de titulares y, aunque han pasado dos semanas desde entonces, lo cierto es que sigue haciéndolo. Y más después de conocerse que la familia del futbolista se enteró del enlace matrimonial tan solo unos minutos antes de que la pareja lo publicara en sus redes sociales.

Ha sido la periodista Sandra Aladro la encargada de sacar a la luz esta información, asegurando que hay un malestar palpable en la familia a día de hoy. «Se molestaron no solo por no ser invitados, sino por no saberlo. No sabían que se iba a celebrar la boda, lo que ya implica cierta desconfianza», comenzaba a explicar desde el plató de Vamos a ver.

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Señalaba que Dolores Aveiro, la madre de Cristiano Ronaldo, se enteró tan solo unos minutos antes de que los recién casados fueran a contar su boda en redes sociales, es decir, mucho después de que ya se hubiera celebrado. «Se entera por su hijo, y sus hermanas ni eso. De ahí el malestar. De alguna manera, sienten que Georgina los ha desbancado definitivamente. Que es lo que viene sucediendo desde que llegó a la vida de Cristiano», decía. Y es que de la misma manera que, por ejemplo, estuvo presente Ivana Rodríguez, hermana de la de Jaca, consideran que también podrían haberlo hecho otros miembros del clan del futbolista.

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Por ahora, ni Cristino ni Georgina se han pronunciado al respecto. Y es que desde que decidieron convertirse en marido y mujer, lo cierto es que se han mantenido en un discreto segundo plano del que, por ahora, parece que no van a salir. De hecho, aunque compartieron con la revista Vogue algunas fotografías de la ceremonia, sus declaraciones al medio fueron más bien escuetas. Cristiano se limitó a confirmar sus sentimientos hacia Georgina: «Sé que ella es el amor de mi vida, y creo que ella piensa que yo soy el amor de su vida», decía.

Por otro lado, Georgina dijo que la boda «fue un sueño» y que habían preferido hacerlo en el salón de su casa porque su objetivo es que dentro de unos años, sus hijos piensen: «En esta mesa ocurrió algo maravilloso: los votos matrimoniales de nuestros padres». Además, destacaba que, en un futuro, tenían pensado hacer una ceremonia más grande para poder celebrarlo con familia y amigos. Ahora bien, después de la información citada en líneas más arriba, surge una gran pregunta. ¿Estarán invitados los miembros de la familia del futbolista? ¿O no avisarles para esta primera boda habrá supuesto una brecha definitiva entre ellos? Solo el tiempo lo dirá.