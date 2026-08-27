Cambio confirmado en el INSS a partir del 1 de septiembre que afecta a los trabajadores: «A los 10 días se entenderá rechazada»

La abogada Elisa Cardona ha avisado en un vídeo publicado en las redes sociales sobre uno de los cambios que llegan procedentes de la Seguridad Social en lo relativo a la forma de notificar a los trabajadores. El INSS cambiará la forma de notificar a partir del 1 de septiembre y eso afectará a millones de trabajadores que tendrán que estar atentos a sus dispositivos. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre los cambios del INSS.

El nuevo curso llega con novedades de la Seguridad Social. A partir del 1 de septiembre de 2026, el INSS dejará de notificar por correo ordinario (salvo en algunos casos) y lo hará de forma electrónica a todos los ciudadanos. Esto fue incluido en la Orden ISM/541/2026, de 27 de mayo, que fue publicada en el Boletín Oficial del Estado el 1 de junio y que incorpora a nuevos colectivos al sistema de notificaciones electrónicas de la Seguridad Social. Es decir, a partir de esta fecha el INSS comenzará a notificar vía electrónica porque entiende que las personas hoy en día tienen capacidades para poder realizar esta comprobación.

Esto afectará principalmente a los trabajadores que estén en situación de baja médica o esperando una resolución de incapacidad permanente, que tendrán 10 días hasta poder realizar una respuesta. Si durante este tiempo no se ha comprobado la resolución, la Seguridad Social la considerará notificada. Por ello, la abogada Elisa Cardona ha querido publicar un vídeo en las redes sociales en la que avisa sobre los cambios que llegan con el INSS a partir de este 1 de septiembre.

El consejo de una abogada sobre el cambio del INSS

«Atención a esta novedad. Si estás de baja médica o esperando una resolución de incapacidad permanente, a partir del 1 de septiembre de 2026 el INSS solo te notificará de forma electrónica», dice en el titular del vídeo en el que deja claro en los primeros segundos que «ya no las vas a recibir físicamente en tu domicilio».

Así que esta experta en derecho laboral da una serie de consejos a los ciudadanos para que no tengan problemas por no comprobar una revisión en un plazo de 10 días. «Lo primero es asegurarte de que tienes actualizado tu teléfono móvil y tu correo electrónico en la Seguridad Social», comienza diciendo, a la vez que deja claro que será obligatorio «tener clave, certificado digital o DNI electrónico para poder acceder a la sede electrónica de la Seguridad Social».

«Muy importante, revisa las notificaciones telemáticas de la Seguridad Social porque si pasan 10 días naturales y no has accedido a la notificación, se va a entender rechazada y a todos los efectos notificada», confirma esta abogada, que también ha dejado claro que tendrán que llevar cuidado a partir del 1 de septiembre las personas que están de baja médica o pendientes de una incapacidad, que no pueden dejar pasar un plazo que les pueda acabar costando una buena cantidad de dinero.