Confirmado por la Seguridad Social: la tabla de la pensión máxima por incapacidad en España en 2026

El próximo año 2027 llegará con una nueva subida de las pensiones contributivas conforme a la variación del IPC anual, según dicta la ley 20/2021. Esto supondrá una nueva subida de la pensión máxima del sistema de pensiones de la Seguridad Social, que en 2027 incluso subió unos puntos por encima de la inflación. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la subida de pensión máxima para los beneficiarios de una pensión por incapacidad.

La Tesorería General de la Seguridad Social volvió a superar un registro histórico hace unas semanas con el pago de las pensiones contributivas del mes de julio, que llegó hasta los 14.431 millones de euros en julio, un 6,2% más que en el mismo periodo del año anterior. Este gasto histórico fue a parar a las 10.517.634 pensiones que en España reciben 9,5 millones de personas, que son beneficiarias de una pensión contributiva de jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad o en favor de los familiares.

De todas ellas, 1.330,6 millones fueron a parar a las pensiones de incapacidad que en España reciben 1,06 millones de personas, que pueden ser beneficiarias de una pensión:

Incapacidad permanente parcial para la profesión habitual.

Incapacidad permanente total para la profesión habitual.

Incapacidad permanente absoluta para todo trabajo.

Gran invalidez.

Mientras que la pensión media en España fue fijada en julio en 1.372,2 euros mensuales, la pensión media de incapacidad permanente ronda los 1.244 euros en este año 2026. Dentro de estos tipos, la pensión media de gran invalidez supera los 2.500 euros al mes por los 1.520 euros mensuales de la absoluta, que incapacita al beneficiario para cualquier tipo de trabajo. La total sólo puede aspirar a una base reguladora del 55%, ya que ofrece la posibilidad de desarrollar otra ocupación.

La pensión máxima por incapacidad en 2026

La pensión máxima de incapacidad permanente que se puede recibir en España es la misma que en cualquier otra pensión contributiva: 3.359,60 euros mensuales, que equivalen a 47.034,40 euros anuales. Este es el resultado de la última subida de la pensión máxima, que creció 0,115 puntos porcentuales por encima de la inflación en este año 2027.

De esta forma, ningún pensionista en España puede cobrar más de 3.359,60 euros brutos al mes. Esta cantidad sólo se puede superar en los casos de los pensionistas que tengan hijos y se puedan aprovechar del complemento para la brecha de género, que bonifica a los padres que en su día tuvieron que realizar un parón en su actividad laboral para estar al cuidado de los hijos.

Suben las pensiones mínimas

Con la última subida de las pensiones, la Seguridad Social también incrementó las pensiones mínimas que reciben los beneficiarios de una pensión de discapacidad. Por ejemplo, la mínima de las personas que tengan una gran invalidez será de 26.385,80 euros (1.884,70 euros al mes) con cónyuge a cargo; la mínima sin cónyuge será de 1.404,30 euros mensuales y la de los que tengan cónyuge no a cargo será de 1.333,00 euros.

En los casos de la pensión por incapacidad permanente absoluta o total con 65 años de edad, la mínima es de 17.592,40 euros anuales con cónyuge a cargo y los que no tengan cónyuge tendrán garantizado un mínimo de 13.106,80 euros mensuales. La pensión mínima de incapacidad permanente total para los beneficiarios de una edad de entre 60 y 64 años también será de 17.592,40 euros anuales en casos con cónyuge a cargo, mientras que en caso de que la incapacidad total sea derivada de enfermedad común y el beneficiario sea menor de 60 años, la pensión mínima de incapacidad permanente será de 9.662,80 euros, que equivale a 690,20 euros al mes.