Isabel Pantoja prepara nueva gira y las deudas disparan su contador: más de 720.000 euros reclamados y una posible demanda por estafa a su representante

Las deudas siguen dando quebraderos de cabeza a Isabel Pantoja. La tonadillera atraviesa un momento agridulce: mientras prepara su regreso a los escenarios con una nueva gira por España y Latinoamérica, a su alrededor se acumulan diferentes conflictos económicos relacionados con sus actuaciones. La cantante ha anunciado Marinero de luces, 40 años después, un recorrido con el que pretende recuperar una de las facetas que más ha marcado su carrera. Sin embargo, su vuelta llega acompañada de varios frentes abiertos entre promotores y empresas vinculadas a la organización de sus conciertos.

A la deuda que mantiene con Hacienda se suman ahora distintas reclamaciones relacionadas con algunas de sus actuaciones. Isabel Pantoja figuraba a 31 de diciembre de 2025 con una deuda de 1,27 millones de euros con Hacienda, según la lista de grandes morosos publicada en junio de 2026. Una cantidad que aumentó en unos 264.000 euros respecto al ejercicio anterior. Además, la Audiencia Nacional confirmó dos liquidaciones correspondientes al IRPF de 2009 y 2010, por 438.045,20 euros y 264.978,75 euros, respectivamente, aunque estas cantidades no estaban incluidas todavía en la lista de morosos al no ser firmes las sentencias. A esto se suma una nueva reclamación de 1.509.173,96 euros relacionada con Cantora.

Pero los problemas económicos no terminan ahí. El último episodio tiene como escenario el Icónica Fest de Sevilla, donde Isabel Pantoja tenía previsto actuar el pasado 27 de junio. La cancelación del concierto ha provocado un nuevo conflicto y la organización reclama ahora 240.000 euros. Además, según la información publicada por El Español, prepara acciones legales contra José Enrique Castilla Labrador, representante y asesor jurídico de la artista, por un presunto delito de estafa.

Según sostiene la promotora, la madre de Kiko Rivera habría recibido ya una cantidad superior a los 240.000 euros en concepto de caché y ese dinero no habría sido reintegrado después de la cancelación. A esto se añaden los gastos derivados de una actuación que finalmente no llegó a celebrarse y la devolución del importe de las entradas a los espectadores.

El nombre de Castilla Labrador aparece también en otro procedimiento relacionado con Isabel Pantoja. En 2024, el Estadio La Cartuja de Sevilla reclamó 171.500 euros al empresario y a su promotora, EC Entertainment Group, por los gastos vinculados al concierto que la cantante ofreció allí en septiembre de 2023. La sociedad se allanó a la demanda, reconociendo la cantidad reclamada, y el procedimiento se encuentra actualmente en fase de ejecución.

A estos 171.500 euros se suman los 310.000 euros que el promotor Roberto Martín asegura haber adelantado por un concierto de Isabel Pantoja previsto en Valladolid para julio de 2024. La actuación fue suspendida por motivos de salud de la artista y, según el promotor, el dinero abonado no habría sido recuperado pese a las gestiones realizadas posteriormente.

Así, mientras Isabel Pantoja prepara su regreso a los escenarios con una gira que pretende devolverla a los grandes escenarios, su entorno profesional continúa lidiando con diferentes reclamaciones económicas. Un complicado escenario para la tonadillera, que afronta una nueva etapa profesional mientras varios frentes económicos siguen abiertos a su alrededor.