David Summers, cantante: «No es que la vida sea tan corta… es que es muy tarde cuando aprendes lo que importa»

Hay frases que funcionan como una declaración de intenciones. David Summers ha escogido una de ellas para presentarse ante quienes llegan hasta su perfil de Instagram: «No es que la vida sea tan corta… es que es muy tarde cuando aprendes lo que importa». Una reflexión sobre el paso del tiempo que adquiere un significado especial en la vida de un músico que lleva más de cuatro décadas sobre los escenarios y que continúa al frente de una de las bandas más famosas del país.

A sus 62 años, el cantante madrileño mira hacia atrás después de una trayectoria que comenzó cuando todavía era muy joven. Al frente de Hombres G, Summers ha vivido el éxito, los cambios de la industria musical, diferentes etapas personales y el regreso de una banda que nunca ha terminado de abandonar el imaginario colectivo.

La frase que utiliza como carta de presentación resume precisamente esa perspectiva. No habla de una fórmula para vivir más, sino de algo mucho más cotidiano: aprender demasiado tarde qué cosas merecen realmente la pena.

Cuatro décadas de canciones

Hombres G es una de esas formaciones que consiguieron trascender una época concreta. Desde sus primeros pasos en los años 80, el grupo ha construido un repertorio reconocible incluso para quienes no vivieron aquella explosión musical.

Canciones como Devuélveme a mi chica, Marta tiene un marcapasos, El ataque de las chicas cocodrilo o Voy a pasármelo bien forman parte de una banda sonora que ha sobrevivido al paso de las décadas. La fórmula del grupo combinaba melodías pegadizas, historias sentimentales y un sentido del humor que terminó convirtiéndose en una de sus principales señas de identidad.

David Summers continúa siendo la voz y uno de los rostros principales de la formación, junto a Javier Molina, Rafael Muñoz Gutiérrez y Daniel Mezquita Hardy. Los cuatro han mantenido una relación profesional y personal que explica, en buena medida, la longevidad del proyecto.

Ahora esa historia también se cuenta en Los mejores años de nuestra vida, un documental dedicado a la trayectoria de Hombres G que repasa cuatro décadas de música y amistad y que está disponible en Movistar+.

Una amistad que comenzó en televisión

El origen de Hombres G se remonta a 1982, cuando David Summers, Rafa Gutiérrez y Javier Molina coincidieron en un programa infantil navideño de TVE. Aquel encuentro acabaría dando lugar a una amistad que se transformaría, poco después, en una aventura musical.

Un año más tarde se incorporaría Daniel Mezquita. Antes de adoptar el nombre que les haría famosos, los músicos comenzaron a trabajar bajo una denominación diferente: Los Bonitos Redford.

Sus primeros pasos estuvieron vinculados a Los Nikkis y a la discográfica Lollipop, con la que publicaron sus primeras canciones. Sin embargo, el gran salto llegaría cuando decidieron cambiar de nombre.

La nueva denominación estaba inspirada en los G-Men, los agentes protagonistas de una película estadounidense de cine negro estrenada en 1935 y protagonizada por James Cagney. Así nació Hombres G, una formación que acabaría convirtiéndose en uno de los grandes nombres de la música española de los años ochenta.

La historia detrás de «Devuélveme a mi chica»

Entre todos sus éxitos, hay una canción que se convirtió en un auténtico fenómeno: Devuélveme a mi chica, conocida popularmente como Sufre mamón por una de las frases más recordadas de su estribillo.

La historia detrás del tema tiene un componente personal. Summers ha contado en diferentes ocasiones que la canción nació después de que una antigua novia le dejara por otro joven.

«Yo tenía una novia y me dejó por un niño pijo que tenía un Ford Fiesta blanco y un jersey amarillo», explicó el cantante al recordar aquel episodio. La situación se complicó cuando supo que aquella chica acudiría con su nueva pareja a uno de los conciertos del grupo.

La reacción de Summers fue convertir aquella experiencia en una canción. «Entonces unos días antes, tres o cuatro días, me puse en casa y escribí la canción por joderles solo», recordó.

El resultado terminó siendo mucho más importante de lo que probablemente imaginó aquel joven compositor. La canción se convirtió en uno de los grandes éxitos de Hombres G y continúa formando parte de sus conciertos décadas después.

Una nueva etapa personal

El momento actual de David Summers también está marcado por una etapa personal diferente. El cantante contrajo matrimonio en segundas nupcias con Christine Cambeiro, profesora de inglés, después de su separación de su primera mujer.

La relación ha aportado estabilidad a una vida que durante décadas estuvo inevitablemente ligada a la exposición pública y a la actividad de Hombres G.

Y es precisamente desde esa perspectiva, después de tantos años de carrera, cuando adquiere mayor sentido la frase que Summers ha elegido para su perfil de Instagram. «No es que la vida sea tan corta… es que es muy tarde cuando aprendes lo que importa».

No parece una frase escogida al azar. A los 62 años, después de haber vivido desde dentro uno de los capítulos más importantes de la música española reciente, Summers pertenece a una generación que ha visto cambiar casi por completo la industria, pero que todavía encuentra motivos para subirse a un escenario.