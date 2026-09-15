Posible alineación del Barcelona ante el Racing: Rodri y Adeyemi serán titulares

El Barcelona se enfrenta este miércoles al Racing en el Camp Nou. Un duelo correspondiente a la sexta jornada de Liga en el que los de Hansi Flick afrontan un dilema importante respecto a la gestión de minutos para evitar lesiones antes del parón de selecciones. Es por ello que en la alineación se avecinan cambios importantes.

En las cinco primeras jornadas, el conjunto culé arrancó como un vendaval. Goleando a sus rivales y encajando poco. Y eso es gracias a una columna vertebral que hasta ahora funciona a las mil maravillas. En portería seguirá Joan García, el muro que solo ha encajado cinco goles en seis partidos esta temporada. Tampoco se prevén muchas rotaciones en la alineación de Flick. Joao Cancelo tendría la oportunidad de ocupar el carril izquierdo y ocupar el lugar del canterano Xavi Espart. En el resto de la línea defensiva, Gerard Martín y Cubarsí serán la pareja de centrales y Eric García en el lateral diestro.

En el mediocampo, Rodri y Pedri se mantendrán en la sala de máquinas como han hecho en los dos últimos partidos. El triángulo lo completaría Dani Olmo, que volverá a la titularidad para dar descanso a Fermín. Ya, en la delantera, junto con Lamine Yamal y Raphinha, estaría la novedad de Adeyemi, autor del cuarto tanto ante el Levante, que le quitaría el puesto a Anthony Gordon en el extremo izquierdo.

El Barcelona podría sumar este miércoles ante el Racing de Santander su séptima victoria consecutiva (seis en LaLiga y una en Champions) y firmar, así, el mejor arranque de temporada de la historia del club, frente a un rival todavía inédito a domicilio.

Posible alineación del Barcelona

Barcelona: Joan García; Eric García, Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo; Pedri, Rodri, Olmo; Yamal, Adeyemi y Raphinha.