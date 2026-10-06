La confesión de José Coronado (69 años) que pocos conocen: «Fumaba bastante, un paquete y pico al día. Y lo dejé radical, es una de las mejores cosas que he hecho en mi vida»

El actor José Coronado lleva décadas siendo uno de los rostros más reconocibles del cine y la televisión en España. A sus 69 años, continúa encadenando proyectos y, por el momento, la jubilación no parece entrar en sus planes. Su último trabajo es El problema final, la adaptación de la novela de Arturo Pérez-Reverte que llegó a Netflix hace unos días y ya es todo un éxito en la plataforma. Y precisamente durante la promoción de esta producción, Coronado quiso hablar de uno de los cambios más importantes que hizo en su vida: dejar de fumar.

Coronado abordó el asunto durante su visita a El Hormiguero, donde reconoció que llegó a consumir más de un paquete de cigarrillos diario. Una costumbre que terminó abandonando por completo hace años y de la que ahora habla con orgullo por haber tomado aquella decisión. Tanto es así que, pese a tener que aparecer fumando en algunas escenas de su nueva serie, Coronado no ha vuelto al tabaco y el equipo tuvo que recurrir a una alternativa para el rodaje.

La confesión de José Coronado (69 años) que pocos conocen

«Soy exfumador. Yo fumaba bastante, un paquete y pico cada día», explicó durante su conversación con Pablo Motos añadiendo además que cuando decidió dejarlo lo hizo de forma «radical», algo que puede sorprender a más de uno ya que son muchas las personas que intentar dejar de fumar pero recaen una y otra vez. Pero Coronado tuvo la determinación de hacerlo y no se ha arrepentido de ellos. De hecho, y con los años, su su valoración de aquella decisión no ha cambiado. Todo lo contrario. «Estoy feliz porque es una de las mejores cosas que he hecho en mi vida», confesó el actor.

El tema del que habla Coronado no es baladí si tenemos en cuenta que su nuevo personaje le ha obligado a reencontrarse con un cigarro en la boca. Todos aquellos que ya han visto la serie, habrán comprobado como en algunas escenas de El problema final el actor debe aparece fumando, pero como él ya no lo hace en la vida real se tuvo que recurrir a una alternativa. «He fumado unas hierbas inofensivas que se utilizan en el teatro», explicó. La experiencia tampoco resultó demasiado agradable al principio: «Sabían muy mal», reconoció. Pero después de tres meses trabajando con ellas, sin embargo, terminó acostumbrándose hasta el punto de admitir que «no estaban tan mal».

El nuevo proyecto de Jose Coronado

La confesión surgió durante la promoción de El problema final, proyecto que Coronado protagoniza junto a Martiño Rivas y que está basado en la novela homónima de Arturo Pérez-Reverte. La historia bebe del universo de las novelas clásicas de misterio y contiene referencias a dos nombres fundamentales del género como Agatha Christie y Sherlock Holmes.

Coronado llega a este estreno en un momento en el que podría plantearse reducir su ritmo profesional, pero no parece dispuesto a hacerlo. A sus 69 años continúa trabajando con regularidad después de una trayectoria que le ha convertido en uno de los actores más conocidos de nuestro país. En su palmarés figuran, además, dos premios Goya, obtenidos por No habrá paz para los malvados y Cerrar los ojos. Su carrera, sin embargo, no comenzó tan pronto como podría pensarse. Antes de dedicarse plenamente a la interpretación tuvo otros trabajos y llegó incluso a moverse durante una época dentro del mundo de la moda. Una faceta de la que también habló durante su paso por El Hormiguero y que poco tiene que ver con la profesión por la que finalmente se hizo conocido.

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De modelo y coreógrafo de moda a actor

«Mi plan B es que fui coreógrafo de moda», recordó Coronado con humor, reconociendo además que aquel sector nunca fue precisamente una de sus grandes pasiones. Antes había viajado trabajando como modelo, una ocupación con la que tampoco terminaba de sentirse cómodo. Cuando regresó a España abrió una agencia de modelos junto a un socio y comenzó a organizar desfiles.

Su trabajo iba bastante más allá de indicar a los modelos cuándo tenían que salir a la pasarela. Según explicó, había que escoger la música, colaborar con el diseñador y decidir cómo se distribuían las prendas entre quienes participaban en el desfile. «Le echaba muchísimo morro porque yo no tenía ni idea», admitió al recordar aquella etapa, en la que todavía era completamente desconocido para el público.

La interpretación acabó imponiéndose y Coronado construyó en España una carrera que ha mantenido durante décadas. También tuvo la posibilidad de intentar abrirse camino fuera, aunque nunca hizo de Hollywood una prioridad. En otra entrevista concedida años atrás explicó que comenzó en la profesión cuando ya tenía una familia y una vida asentada, mientras que en España el trabajo no dejaba de llegar. «Soy un actor con suerte, un tipo con suerte en la vida», ha reconocido sobre su trayectoria. Una forma de afrontar la profesión en la que asegura haber aprendido también a relativizar tanto los éxitos como los fracasos.