Basada en una novela de Arturo Pérez-Reverte y protagonizada por José Coronado: llega a Netflix la miniserie española de la que todo el mundo habla

Las plataformas de streaming empiezan a ponerse las pilas tras el verano y comienzan a anunciar sus platos fuertes para este otoño. Netflix ha anunciado sus próximos estrenos de series entre los que destacan El problema final, Monstruo: la historia de Lizzie Borden, Al este del Edén, la cuarta temporada de Lupin y Los altruistas. De hecho ya se ha estrenado a principios de septiembre la segunda temporada de The Gentlemen que ya está en el tercer puesto del Top10 de la plataforma. El próximo 25 de septiembre se estrenará en Netflix la serie El problema final que está basada en la novela homónima del escritor Arturo Pérez Reverte. Cuenta la historia de trece personas que en la primavera de 1959 se quedan aisladas por un temporal en un pequeño hotel que se encuentra en un islote cercano a Mallorca. Todo se complica cuando aparece el cadáver de Elisa Mander, una discreta turista de origen británico y Basil, un actor retirado, tiene que ejercer de detective para descubrir al asesino que lo más seguro es que todavía se encuentre en el islote.

La serie El problema final ha sido dirigida por Félix Viscarret, al que ya conocemos por su trabajo en otras ficciones como No mires a los ojos o Galgos. El guion es de Alberto Macías, Carlos Molinero y Marisol Farré que han intentado mantenerse lo más fieles posible a la novela de Pérez-Reverte. Otro de sus puntos fuertes es que la serie El problema final está protagonizada por el conocido actor Jose Coronado, al que ya hemos visto en Netflix en series como Entrevías, Vivir sin permiso, La chica de nieve, Inocente o Legado. Además, en el reparto de esta serie están actores tan conocidos como Maribel Verdú, María Valverde o Martiño Rivas.

¿Qué es lo que pasa en la serie El problema final?

Esta miniserie de solo 4 episodios, como hemos comentado, se centra en la historia de trece personas que se quedan aisladas por un temporal durante la primavera de 1959 en un pequeño hotel que está en un islote cercano a Mallorca. Su tranquilidad acaba cuando aparece muerta en este pequeño hotel la turista británica Elisa Mander.

Entre los doce huéspedes que quedan en el hotel se encuentra Basil, un exactor que hace años interpretó el papel de Sherlock Holmes y que ante las circunstancias decide ponerse en la piel de un detective e intentar descubrir quién es el asesino. Entre los sospechosos se encuentran los otros once huéspedes y empleados del hotel y cuando les va entrevistando se da cuenta de que todos ocultan algo. ¿Quién ha matado a Elisa? ¿Se encuentra todavía en el hotel? ¿Será capaz Basil de descubrir de quién se trata?

Al estilo de las novelas de Agatha Christie, Basil tendrá que ir descartando a los inocentes y descubrir quién ha sido el asesino. Una tarea complicada y apremiante porque el asesino está claro se encuentra entre las personas que están aisladas en ese pequeño hotel.

El reparto de esta nueva serie de Netflix

El protagonista de esta nueva serie de Netflix es el actor Jose Coronado, que borda el papel de Basil, el Sherlock Holmes improvisado que tiene que descubrir quién es el asesino. Además, tienen un papel de peso los actores María Valverde (Fuimos canciones, Todo lo que no vemos), Martiño Rivas (Serpientes y Escaleras, Las chicas del cable) y Maribel Verdú (El laberinto del fauno, Élite).

En el reparto de la serie El problema final también están los actores Gonzalo de Castro (Políticamente incorrectos, La ternura), Cristina Kovani (El silencio, La caza: Guadiana), José Condessa (Cacao, Rabo de Peixe) o Pepón Nieto (Smiley, Lo nunca visto), entre otros muchos. Este reparto coral es uno de los puntos fuertes de esta serie con la que Netflix quiere volver a triunfar este año.

Por ahora, lo único que hemos podido ver de esta nueva serie son algunas imágenes y el tráiler, que os lo vamos a colgar al final de este artículo, pero parece bastante interesante la trama. Una serie que cuenta con el aval de estar protagonizada por el actor Jose Coronado que casi siempre logra que las ficciones en las que trabaja se conviertan en un éxito en la plataforma. Además, cuenta en su reparto coral con actores como Maribel Verdú, María Valverde, Martiño Rivas o Gonzalo de Castro.

En suma, la serie El problema final es una buena opción para los que están buscando para las noches o fines de semana de este mes de septiembre. La razón es que se trata de una serie corta, ya que tiene solo 4 episodios, de esas en las que el misterio y el entretenimiento está garantizado. Estaremos muy atentos a ver cómo funciona este otoño esta nueva serie en la plataforma de la gran N roja.