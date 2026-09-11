Arturo Pérez-Reverte da luz verde a la serie de Netflix basada en su novela: la adaptación cumple con las expectativas

Una de las series más esperadas de este otoño es El problema final que se podrá ver en la plataforma de streaming Netflix a partir del próximo 25 de septiembre. Los dos grandes atractivos de esta serie son que está basada en la novela de misterio homónima del escritor Arturo Pérez-Reverte que se publicó en 2023 y que el protagonista es el actor Jose Coronado que siempre nos sorprende con sus interpretaciones y es una apuesta segura para cualquier producción. Además, esta nueva serie ha contado con el respaldo del propio Pérez-Reverte que en recientemente ha comentado lo siguiente: «me ha gustado mucho» con lo que ha mostrado desde antes de su estreno su apoyo. Esta nueva producción está ambientada en la primavera de 1959 en un hotel aislado en el que se quedan trece atrapadas por un temporal y una de ellas aparece muerta. Un antiguo Sherlock Holmes tendrá que investigar quién es el asesino y no será una tarea fácil.

La serie El problema final cuenta con solo 4 episodios y ha sido dirigida por Félix Viscarret, que ya nos sorprendió con su trabajo en otras como Patria, No mires a los ojos o Galgos. Además, esta nueva ficción ha contado como guionistas con Alberto Macías, Carlos Molinero y Marisol Farré, que han intentado hace una adaptación fiel a la novela original y mantener la trama concebida de la novela de Arturo Pérez-Reverte. Esta original miniserie que se estrena el próximo 25 de septiembre en Netflix está protagonizada por el actor Jose Coronado y ha contado también con los actores Maribel Verdú, María Valverde y Martiño Rivas, entre otros.

Un crimen sin resolver en una isla perdida

Esta miniserie cuenta la historia de trece personas que se quedan aisladas por un temporal durante la primavera de 1959 en un hotel que se encuentra en un islote cercano a Mallorca. Aunque al principio el ambiente es tranquilo entre los huéspedes a pesar del temporal, todo cambia cuando Elisa Mander, una discreta turista de origen británico, aparece muerta en el hotel. Ante las circunstancias, las doce personas que quedan en el hotel aisladas en este islote empiezan a sospechar que no se trata de un suicidio, sino de un asesinato, y que entre ellos se puede encontrar un asesino.

Entre estas personas se encuentra Basil, papel que interpreta Jose Coronado, un actor retirado que hace bastantes años dio vida en la gran pantalla al detective Sherlock Holmes. Hay que tener en cuenta que ninguna de esas doce personas puede salir del islote y tampoco puede llegar la policía. Basil se convertirá a su pesar ante las adversas circunstancias en las que se encuentra en el encargado de descubrir lo que ha pasado dentro del hotel.

Desde ese momento todos los huéspedes y empleados del hotel se convierten en sospechosos. Y como ocurre en las novelas de la gran Agatha Christie, también parece que todos ocultan algo y que cada uno de sus gestos y movimientos puede esconder algo. Cada uno intentará defender su coartada al ser interrogados por Basil. Pronto se dará cuenta de que descubrir quién es el asesino no va a ser una tarea fácil y que muchos de ellos tienen bastantes cosas que esconder.

Esta miniserie es la adaptación de la novela homónima de Pérez Reverte, pero sigue las pautas de las novelas de Agatha Christie: un grupo de personajes reunidos en un espacio cerrado del que no se pueden mover, un crimen bastante complicado de resolver, un investigador improvisado y una lista de sospechosos que se va reduciendo cuando se van eliminando a los que se descartan.

El reparto de esta nueva serie

El protagonista de El problema final es el actor Jose Coronado que ha triunfado en Netflix con series como Entrevías, Los creyentes o La chica de nieve. En esta ficción da vida a Basil, un actor ya retirado que durante su carrera interpretó el papel del propio Sherlock Holmes. Ese detalle es fundamental. Además, tienen un papel de peso en esta serie los conocidos actores María Valverde (Fuimos canciones, Todo lo que no vemos), Martiño Rivas (Serpientes y Escaleras, Las chicas del cable) y Maribel Verdú (El laberinto del fauno, Élite).

En el reparto también están los actores Gonzalo de Castro (Políticamente incorrectos, La ternura), Cristina Kovani (El silencio, La caza: Guadiana), José Condessa (Cacao, Rabo de Peixe) o Pepón Nieto (Smiley, Lo nunca visto), entre otros.

La miniserie El problema final tiene solo 4 episodios y sorprende por su trama misteriosa a lo Agatha Christie y por la interpretación de su protagonista, el actor Jose Coronado, y su amplio reparto coral. Una ficción perfecta para los que quieren hacer un maratón de fin de semana y disfrutar de una serie que combina el suspense y el misterio.