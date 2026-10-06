Rechazar las llamadas spam es un error: se insta a contestarlas pero no de cualquier manera

Expertos en ciberseguridad han dado con un truco para evitar recibir las molestas llamadas comerciales de spam que nos atosigan a diario: contestar a la llamada. Los profesionales en esta materia han recomendado descolgar el teléfono y dejar claro de una forma rápida y concisa que dejen de llamarte y, además, también eliminar el número de la lista de la base de datos. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre lo que debes hacer para acabar con la recepción de las llamadas de spam.

Es un clásico de nuestro día a día: las llamadas de spam que nos incomodan a diario y que no podemos evitar. Es algo cotidiano para muchos españoles recibir al menos una vez al día una llamada comercial que nos puede pillar durante el trabajo o cualquier otra actividad. Esta es una estrategia de muchas empresas que intentan acceder a futuros clientes a través de una base de datos que manejan, que puede ser el camino hacia una nueva contratación.

La ley en los últimos tiempos ha actuado para regular estas llamadas invasivas, pero eso no quiere decir que se hayan acabado. Seguro que a día de hoy puedes constatar que estas llamadas de spam siguen en el mercado a través de números de teléfonos cotidianos que te pueden hacer picar. Los smartphones de hoy en día también avisan mientras suena el teléfono de una posible estafa telefónica.

El truco para eliminar las llamadas de spam

Ante el temor de las estafas telefónicas que están tan de moda hoy en día, muchas personas obvian coger el teléfono cuando reciben una llamada de un número desconocido para evitar caer en la treta de los ciberdelincuentes que pueden vaciar tu cuenta en cuestión de minutos. Este es el método más rápido para no correr riesgos, pero ahora los expertos han recomendado coger estas llamadas para evitar que vuelvan a producirse.

Los expertos ahora recomiendan congelar estas llamadas para evitar que estas empresas vuelvan a ponerse en contacto contigo y para ello será clave salir de las listas que manejan estas empresas. Por ello, los profesionales en ciberseguridad han recomendado que hay que ser rápidos, directos y concisos a la hora de descolgar el teléfono. No es cuestión de estar un minuto manteniendo una conversación; simplemente es coger el teléfono y pronunciar una frase mágica.

«No me interesa, deseo que eliminéis mi número de vuestra base de datos». Esta es una frase mágica que puedes pronunciar para dejar de recibir llamadas de spam a diario. Para ello, tendrás que descoglar y pronunciar esta frase y acto seguido colgar. Tienes que tener en cuenta que hay algunos ciberdelincuentes que utilizan las voces de las personas que suelen coger el teléfono para llevar a cabo estafas telefónicas gracias a la aplicación de la inteligencia artificial.

Por ello, en lo que respecta a las llamadas de spam, tienes que saber dos cosas: si quieres evitar cualquier susto, lo mejor es obviar la llamada y colgar de forma inminente. Por el contrario, si quieres poner fin a estas llamadas, bien merece la pena correr ese riego y descolgar para dejarle claro a las empresas que eliminen el número de la lista que manejan estas empresas.